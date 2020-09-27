شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوديك فين يا ملبن .. رانيا يوسف تجنن الجمهور بفيديو جديد – اتفرج والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقالت رانيا يوسف في مقطع الفيديو، القراءة هي هوايتي المفضلة أثناء بعد الجلوس في البيت.

وعلقت رانيا يوسف علي مقطع الفيديو: ”

raniayoussef_ القراءه هي هوايتي المفضله وأفضل حاجه ممكن اعملها في الحجر المنزلي، وبتحدي نفسي بقراء أربع روايات وبتحدي مني زكي وهند صبري ومنه شلبي

أنتوا كمان قولولي ايه الكتب اللي بتقروها دلوقتي وأنتوا في البيت.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف يعرض لها حاليا فيلم “صندوق الدنيا” الذى يشاركها البطولة فيه باسم سمرة وخالد الصاوى وأحمد كمال وتأليف وإخراج عماد البهات.



https://www.instagram.com/p/B-t6QpLJiSS/

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