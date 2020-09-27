شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر الآن 2020 انجي خوري تنافس سما المصري فضيحة بالملابس الداخلية +18 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - انجي خوري تنافس سما المصري.. تستغل بعض الفنانات منصات السوشيال ميديا للفت الأنظار اليهن بشتي الطرق الممكنة، عن طريق نشر الصور والفيديوهات المثيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” و “انستغرام”، ولا يهتمون كثيراً بمدي التحلي بالآداب والذوق العام في محتوي الميديا المنشور علناً.

ويستحدث هؤلاء الفنانات دائماً عرض أجسادهن بطريقة مقززة للنظر، عن طريق الملابس المغرية والعارية، والتي لاتستر شيئا من اجسادهن، كل هذا من أجل الشهرة والأموال وزيادة عدد المتابعين عبر حساباتهم الرسمية.

وتتنافس الفنانة السوري انجي خوري والمصرية سما المصري، علي جذب انظار الجمهور، بطريقة مشينة وهي التخلي عن الإحتشام في التصرفات والملابس ايضاً، ويتباهون بعرض مناطق مثيرة من اجسادهن عبر البث المباشر.

ودائماً ماتستغل سما المصري الأحداث الثقافية والرياضية للظهور بشكل مخزي وعرض منطقة معينة من جسدها، لإثارة الشباب وتصدر التريند، فقد ظهرت في مباراة كأس امم افريقيا 2019 ، وظهرت مؤخراً بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 مرتدية البيجامة والشبشب، وهذا دليل كافٍ علي معرفة مكنون هؤلاء الشخصيات الواهمة والتي تثير الأحداث الفاضحة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر الآن 2020 انجي خوري تنافس سما المصري فضيحة بالملابس الداخلية +18 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليمن السعيد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.