شاهد.. سما المصري ترقص على شاطىء البحر!

كتب امير فتحي في الأثنين 28 سبتمبر 2020 12:17 صباحاً - نشرت سما المصري مقطع فيديو جديد من احد الشواطىء المصرية وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت سما المصري في الفيديو على شاطىء مدينة دهب في سيناء المصرية وهي تتمايل بشكل فاضح وتغني “لو كان الكلام من فضة فالسكوت من دهب”.
وكانت سما المصري قد نشرت سابقا فيديو من داخل كنيسة سانت كاترين في سيناء التي تشمل “بئر النبي موسى” وغيرها من المعالم التاريخية.
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