شاهد.. سما المصري في وصلة رقص على “انتي خلبوصايه” بالهوت شوت!

عدن - ياسمين التهامي - تواصل الفنانة سما المصري إثارة الجدل عبر سلسلة الفيديوهات والصور التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي جديدها، ظهرت سما المصري في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام في وصلة رقص بالهوت شورت على انغام مهرجان “انتي خلبوصايه” للمغنيين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال.
يذكر ان هذه المرة الثانية التي ترقص فيها سما المصري على نفس الاغنية حيث كانت قد ظهرت في فيديو سابق وهي ترقص مرتدية جلابية وتحمل عصا بلياردو.
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