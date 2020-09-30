تراند اليوم : فضيحة إنجي خوري في بث مباشر +18 – بتنافس سما المصري

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة إنجي خوري في بث مباشر +18 – بتنافس سما المصري والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - من الواضح أن الممثلة السورية إنجي خوري تنافس الفنانة سما المصري في عرض فيديوهات مثيرة للجدل، من أجل احتلال التريند..
فيديوهات إنجي خوري تزلزل السوشيال ميديا
تداول عدد من النشطاء على السوشيال ميديا، صورة من المقطع الفيديو الفاضح للممثلة السورية انجي خوري، ضمن مقاطع الفيديو المصورة التي تم تسريبها لها خلال الفترة الأخيرة.
فضيحة إنجي الخوري في بث مباشر
كانت انجي خوري، قد كشفت في بثٍ مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن علاقة الحب، التي جمعتها بالناشط اللبناني ربيع الزين، مشيرة إلى أن تلك العلاقة استمرت لمدة 4 سنوات.
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