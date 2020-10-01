نشكركم على قرائتكم خبر ‘‘عبد الملك الحوثي’’ يتدخل شخصياً ويصدر أول توجيه عاجل في قضية مقتل ‘‘عبدالله الأغبري’’ على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - تداول ناشطون مقربون من مليشيات الحوثي على وسائل التواصل الاجتماعي توجيهات حوثية عاجلة صادرة عن زعيم الجماعة بخصوص قتلة المغدور به عبدالله الأغبري. وقال الناشطون أن توجيهات صدرت من زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي تقضي بالقاء القبض على جميع المتهمين في القضية والكشف عن جميع المتورطين بالقضية . آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ جديد أخبار دوت الخليج: Advertisements آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

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