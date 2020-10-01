نشكركم على قرائتكم خبر تعرف على الفارق بين الرئيسان ”صدام حسين” و ”علي عبدالله صالح” على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - نشر الصحفي اليمني مصطفى راجح، صورة على صفحته بالفيسبوك، للمقارنة بين شخصية الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، والرئيس العراقي الراحل صدام حسين. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ جديد أخبار دوت الخليج: Advertisements آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وكشف راجح عن الفارق بين الرئيسان صدام حسين وعلي صالح، والشخصية الدكتاتورية. وقال إن صدام حسين ديكتاتور حقيقي أصيل، ومن أولئك العظام الذين نقرأ عنهم في بطون الكتب. واضاف الصحفي اليمني مصطفى راجع، أن الرئيس "صالح" مجرد دعي ومزيف. واختتم راجح تغريدة بقوله؛ صالح ماهوش حتى ديكتاتور. جزعها كلها فهلوة وحيل ، وعند الرؤساء العرب زباچ.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على الفارق بين الرئيسان ”صدام حسين” و ”علي عبدالله صالح” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الحدث اونلاين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.