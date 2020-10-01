نشكركم على قرائتكم خبر الكويت تقدم هدية ضخمة لليمن.. وإعلان رسمي بشأنها على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أكد وزیر الخارجیة الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، يوم الخميس، أن الحل السياسي في اليمن وفقا للمرجعیات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخلیجیة وآلیات?ا ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن بما فی?ا القرار 2216، هو الخيار الأمثل لإن?اء الأوضاع الإنسانیة المتد?ورة في البلاد.

وقال الصباح خلال ترؤسه (عبر الاتصال المرئي)، أعمال الاجتماع الوزاري حول اليمن، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن "الیمن یمر بوضع إنساني صعب وقد ازداد تعقیدا مع تفشي جائحة (كوفید-19) ?ناك، الأمر الذي یحتم مضاعفة الج?ود والتنسیق معا لدعم الج?ود الإنسانیة وعملیة السلام في ?ذا البلد العربي الشقیق".

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وأضاف: "الیمن یواجهآ أسوأ أزمة إنسانیة في العالمآ بحسب وصف الأمم المتحدة ورأینا خلال السنوات الماضیة تضافر الج?ود الدولیة من أجل تخفیف المعاناة الإنسانیة للأشقاء في الیمن وذلك عبر سلسلة من مؤتمرات المانحین، مما یعكس التزام المجتمع الدولي القوي تجاه مساعدة الیمن".

وأكد "موقف دولة الكویت الثابت والمبدئي حیال تقدیم كافة أوجه الدعم للیمن ولشعبه، ومواصلتها مساعی?ا لرفع المعاناة عن الشعب الیمني"، معلنا "تقديم مسا?مة قدر?ا 20 ملیون دولار أمریكي للمساعدات الإنسانیة وذلك من الموارد المتاحة من الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة".

وأدان الوزير الصباح، بشدة "الاعتداءات المسلحة على الأراضيآ السعودية ومنشآتها الأمنية والحيوية من قبل جماعة الحوثي"، مؤكدا "على حق المملكة العربیة السعودیة في الدفاع عن أراضی?ا".



وأيد وزير خارجية الكويت "ما ذكره المبعوث الأممي مارتن غریفیث أمام مجلس الأمن قبل یومین فیما یتصل بالوضع في محافظة مأرب شرق صنعاء"، مشيرا إلى "أن مأرب لعبت بالفعل دور الملاذ الآمن في ?ذه الأزمة للنازحین من أجزاء أخرى من الیمن الذین جاؤوا إلی?ا بحثا عن الأمان".

وحذر من أن "أي تصعید ستش?ده محافظة مأرب ستكون عواقبه السیاسیة والعسكریة والإنسانیة وخیمة ومن شأنه تقویض الحل السیاسي الشامل".

وأشاد وزير خارجية الكويت بـ"الج?ود المتواصلة التي تبذل?ا الأمم المتحدة ووكالات?ا المتخصصة في الإغاثة وتقدیم الدعم، وكذلك العاملین في المیدان في ظروف بغایة الصعوبة خاصة مع تفشي (كوفید-19)"، مشيراً إلى "وجود حالات إعاقة متعمدة لمسارات المساعدات".

وشدد الصباح على "أ?میة التزام كافة الأطراف بالقانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات العاملة في المجال الإنساني بالقیام بم?ام?ا بحریة واستقلالیة وحیادیة".

وأكد "دعم الكويت الكامل لإجراءات الأمم المتحدة فیما یتعلق بناقلة النفط (صافر) بما یمنع حدوث أي كارثة بیئیة تفاقم الوضع الإنساني المتد?ور في الیمن".

*وكالات