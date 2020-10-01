نشكركم على قرائتكم خبر وصول أعتى الأسلحة الإيرانية إلى ‘‘اليمن’’ لحسم المعركة لصالح الحوثيين على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - قال المتحدث باسم القوات الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إن إيران وضعت تقنيات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة "تحت تصرف" اليمن، في إشارة إلى ميليشيا الحوثي، التي تدعمها طهران.

وقال شكارجي، بحسب تصريحات نقلتها وكالة فارس، إن "الأوضاع الاقتصادية لا تسمح لنا بمنح كل شيء لحلفائنا مجانا وهم يشترون منا بعض الأشياء أحيانا".

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ودأبت إيران على نفي تسليح الحوثيين، لكن معلومات استخبارية كشفتها وزارة الخارجية الأميركية، أكدت الاتهامات القائلة إن إيران تسلح الفصيل الذي يخوض حربا في اليمن منذ سنوات.

وقال شكارجي "نحن لا نرسل الصواريخ إلى اليمن، لكنهم باتوا يصنعونها بأنفسهم ليطلقوها على أعدائهم"، مضيفا أن اليمنيين يمتلكون خبراء تمكنوا من صناعة طائرات مسيرة "متطورة" في زمن قياسي.

وحظر مجلس الأمن الدولي إرسال السلاح لليمن، وحذر الدول التي تخرق الحظر من مغبة عقوبات، فيما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، نهاية يونيو الماضي، ضبطآ كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية، التي كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية باليمن.

وشنت ميليشيا الحوثي هجمات على أهداف اقتصادية ومدنية باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، منها هجمات على مواقع داخل السعودية تابعة لشركة آرامكو النفطية، ومطارات وتجمعات سكانية.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 في المئة من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات

*الحرة