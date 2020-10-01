نشكركم على قرائتكم خبر إعلان هام من السفارة اليمنية في الرياض للمغتربين بالسعودية على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أعلنت سفارة اليمن بالرياض أن فريقاً ميدانياً تابعاً لها وصلآآ يوم الخميس مدينة الدمام لتقديم كافة الخدمات القنصلية للمغتربين اليمنيين في المنطقة الشرقية بالمملكة. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ جديد أخبار دوت الخليج: Advertisements آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وقالت السفارة في بيان على حسابها في توتير، إن الفريق الميداني للقسم القنصلي سيعمل على استقبال طلبات ومعاملات الجالية بالمنطقة الشرقية والعمل على انجازها وتسليمها لهم في أسرع وقت ودون أي رسوم إضافية.

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