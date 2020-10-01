إعلان هام من السفارة اليمنية في الرياض للمغتربين بالسعودية

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عدن - نيرة ابو خليفة - أعلنت سفارة اليمن بالرياض أن فريقاً ميدانياً تابعاً لها وصلآآ يوم الخميس مدينة الدمام لتقديم كافة الخدمات القنصلية للمغتربين اليمنيين في المنطقة الشرقية بالمملكة.
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وقالت السفارة في بيان على حسابها في توتير، إن الفريق الميداني للقسم القنصلي سيعمل على استقبال طلبات ومعاملات الجالية بالمنطقة الشرقية والعمل على انجازها وتسليمها لهم في أسرع وقت ودون أي رسوم إضافية.
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