نشكركم على قرائتكم خبر الحكومة والحوثيين يوقعان على إتفاق تاريخي في مشاورات جنيف..تفاصيل على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - قالت مصادر مطلعة، إن وفدا الحكومة اليمنية والحوثيين توصلا إلى اتفاق تاريخي في المشاورات التي تجرى في جنيف بشأن الأسرى، حيث تم الاتفاق على تفاصيل المرحلة الأولى من عملية التبادل بين الطرفين.

وبحسب المصادر، فإن وفدا الحكومة والحوثيين وقعا مساء يوم السبت، في جنيف على المرحلة الأولى من اتفاقية تبادل الأسرى والمختطفين.

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وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين تشمل الإفراج عن أكثر من 1000 أسير.