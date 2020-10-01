نشكركم على قرائتكم خبر الحكومة والحوثيين يوقعان على إتفاق تاريخي في مشاورات جنيف..تفاصيل على موقعنا والان مع التفاصيل
عدن - نيرة ابو خليفة - قالت مصادر مطلعة، إن وفدا الحكومة اليمنية والحوثيين توصلا إلى اتفاق تاريخي في المشاورات التي تجرى في جنيف بشأن الأسرى، حيث تم الاتفاق على تفاصيل المرحلة الأولى من عملية التبادل بين الطرفين.
وبحسب المصادر، فإن وفدا الحكومة والحوثيين وقعا مساء يوم السبت، في جنيف على المرحلة الأولى من اتفاقية تبادل الأسرى والمختطفين.
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
جديد أخبار دوت الخليج:
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين تشمل الإفراج عن أكثر من 1000 أسير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة والحوثيين يوقعان على إتفاق تاريخي في مشاورات جنيف..تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الحدث اونلاين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.