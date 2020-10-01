نشكركم على قرائتكم خبر ورد الآن : إغلاق 3 موانئ رئيسية في عدن وتهديدات بإغلاق المطار والبنك المركزي على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - قالت مصادر محلية، الأحد 27 سبتمبر/أيلول، ان عسكريين متقاعدين، أغلقوا ثلاث بوابات لموانئ رئيسية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، للمطالبة بمعاشاتهم المتأخرة منذ بداية العام الجاري.

وتأتي عملية الإغلاق هذه، بعد 85 يوماً من الاعتصام الذي ينفذه مئات العسكريين المتقاعدين أمام مقر بوابة التحالف العربي في عدن، دون وجود أي حلول لمشكلتهم أو الاستجابة لمطالبهم.

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وقالت المصادر إن عسكريين متقاعدين أغلقوا بوابات 3 موانئ في عدن هي: الزيت بحي البريقه، والحاويات بحي كالتكس، والمعلا بحي المعلا، بحسب الاناضول.

ونهاية أغسطس/ آب المنصرم، أغلق العسكريون أنفسهم، البوابة الرئيسيّة لمقر التحالف العربي، غربي عدن، ولا زالت مغلقة حتى اليوم.

وهدد المعتصمون بتصعيد احتجاجهم خلال الفترة القامة، عبر إغلاق مطار عدن الدولي والبنك المركزي اليمني، حتى يتم الاستجابة لكافة مطالبهم.

ويطالب المعتصمون الحكومة والتحالف العربي بسرعة صرف معاشاتهم المتأخرة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب المصدر ذاته .

ويعاني المئات من القادة العسكريين المتقاعدين والجنود المسرحين، من أوضاع معيشية صعبة جراء تأخر معاشاتهم الشهرية، وارتفاع الأسعار تزامنًا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تفتك بحياة الملايين من الشعب اليمني جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ 6 أعوام.