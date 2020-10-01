نشكركم على قرائتكم خبر إحذر.. لا تشرب الشاي الأخضر في هذة الأوقات! على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - يتضمن الشاي الأخضر على عدد كبير من الفوائد التي يمكن أن تعزز الصحة العامة، ليس فقط فيما يتعلق بفقدان الوزن، بل يمكنه أيضًا تحسين البشرة والشعر.

ووفقاً لما ذكره موقع ”هيلث شوت“ الطبي أن توقيت شرب الشاي الأخضر مهم جدا، وأنه يضر أكثر مما ينفع في بعض الأحيان، ونصح بالابتعاد عنه في أوقات عدة.

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قبل النوم

إذا كنت تعاني من مشاكل متعلقة بالنوم، فعليك تجنب تناول الشاي الأخضر قبل موعد النوم.

وبالرغم من أن هذا الشاي معروف بخصائصه المهدئة، إلا أنه لا يحفز على النوم؛ لأنه يحتوي على مادة الكافيين التي قد تعطل إفراز الميلاتونين، ما يمنعك من الحصول على نوم مناسب.

عند الإستيقاظ

أذا تعتقد أن تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى بدء عملية التمثيل الغذائي، ولكن هذا ليس هو الحال.

تميل مضادات الأكسدة القوية والبوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر إلى زيادة إنتاج حمض المعدة الذي يمكن أن يزعج معدتك.

بعد الدواء مباشرة

إذا كنت معتادًا على تناول أدويتك بكوب من الشاي الأخضر، فعليك التوقف، يمكن أن يسبب تناول الشاي الأخضر مع أو بعد تناول الحبوب مباشرة ضرراً، حيث يمكن أن تتفاعل المواد الكيميائية الموجودة في الأدوية الخاصة بك مع الشاي الأخضر، ما قد يؤدي إلى الحموضة، لذلك، يُنصح دائمًا بتناول أدويتك بالماء العادي فقط.

مع أو بعد الطعام

يحسن الشاي الأخضر عملية الهضم، ولكن إذا كنت تشرب الشاي الأخضر مع وجبتك أو بعد ذلك بقليل، يمكن أن يقلل من امتصاص العناصر الغذائية من الوجبة، ما يؤدي إلى نقص المغذيات على المدى الطويل، وبالتالي، لا ينصح به، حاول الاحتفاظ بفاصل ساعة على الأقل بين وجبتك والشاي الأخضر.