نشكركم على قرائتكم خبر توقيع اتفاق تاريخي بين الحكومة اليمنية والحوثيين.. وهذه (أبرز التفاصيل) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أفاد مصدر مقرب من الحكومة اليمنية بأنه تم التوقيع على اتفاق لإطلاق سراح 1080 أسيرا محتجزين لدى الحكومة وجماعةآ الحوثي، بينهم 19 أسيرا سعوديا كدفعة أولى.

وأضاف أن "اتفاق التبادل يشمل الإفراج عن 4 طيارين سعوديين من بين 19 جنديا محسوبا على السعودية، كانوا أسروا في مدينة حرض في صعدة، في نقطة حدودية سيطرت جماعة الحوثي عليها". كما لفت إلى أن عددا من السودانيين يوجدون بين الأسرى.

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وبدأت يوم الجمعة محادثات في مدينة مونترو السويسرية بين وفدي الحكومة وجماعة الحوثي، فيما أكدت وسائل إعلام يمنية وجود بوادر انفراج في ملف الأسرى.

يذكر أن ثلاث جولات سابقة رعتها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنيين، فشلت في إنهاء معاناة الآلاف من الأسرى والمعتقلين.

وكانتآ القوات التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أفرجت يوم الثلاثاء الماضيآ عن المرجعية الدينية يحيى الديلمي، في إطار صفقة تبادل أطلقت صنعاء بموجبها سراح ابن نائب الرئيس هادي، علي محسن الأحمر، بوساطة محلية.

المصدر: RTآ