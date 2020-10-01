نشكركم على قرائتكم خبر على خطى «رهف القنون».. صور جريئة وفاضحة للشابة اليمنية المرحلة من قطر تثير جدلاً واسعاً.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أثارت الشابة اليمنية التي تم ترحيلها من قطر الى جيبوتي وحصلت على لجوء في كندا " حياة الريامي" جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها صور جديدة لها . آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ جديد أخبار دوت الخليج: Advertisements آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وظهرت الريامي في صور جريئة قامت بنشرها على صفحتها بموقع تويتر ببطن مكشوف وهو ما أثار سخط يمني ضدها . وقال ناشطون إن الريامي أصبحت تسير على خطى السعودية الهاربة "رهف القنون" التي هربت من السعودية إلى كندا . وحذر ناشطون من قيام بعض الجهات التي سموها بالمعادية من استغلال الفتيات في مشاريعهم الهادمة للمجتمع اليمني حسب وصفهم . يذكر أن حياة الريامي هي فتاه يمنيه أثارت جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي بعد قيام سلطات قطر بترحيلها الى جيبوتي مع طفلها قبل أن تحصل على لجوء في كندا وتبدأ معه حياة جديدة.

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