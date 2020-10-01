ماهو مصير الأموال التي تم إيداعها من قبل اليمنيين في بنوك الكريمي عقبَ إغلاق الحوثيين أبواب البنك ؟

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عدن - نيرة ابو خليفة - أغلقت جماعةآ الحوثي اليوم الثلاثاء، بنك الكريمي، بحجة التلاعب بالعملة الأجنبية في مناطق سيطرتها. وحسب مصادر محلية إنآ الحوثيين أغلقوا المقر الرئيسي لبنك الكريمي بصنعاء وعدد من الفروع في محافظة الحديدة، وكتب على مبانيه مغلق من قبل النيابة بالشمع الأحمر وإحالته للقضاء، فيما لم يعلق البنك على الأمر حتى لحظة كتابة الخبر.
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وأبدى بعض عملاء البنك خشيتهم من مصادرة أموالهم المودعة أو استقطاعها بعد توقف خدمة الكريمي منذ أسبوع، في الوقت الذي قالوا إنه رد على استفساراتهم بشأن الإغلاق أنه "يقوم بتحديث النظام".
ويأتي هذا بعد أشهر من شكاوى المواطنين باستقطاع نسبة عالية لعمولة الحوالات من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق الحوثيين وصلت إلى نحو 30%.
ونهاية أغسطس الماضي، خاطبت مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية (أكبر قطاع تجاري خاص في اليمن)، بشكل رسمي بنك الكريمي بإعادة النظر في عملية الحوالات المالية بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وطالبت باسترجاع نسبة 30% استقطعها البنك عن المبالغ المحولة عبره.
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