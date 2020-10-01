نشكركم على قرائتكم خبر هذا هو مصير قتلة الشاب الشهيد "الأغبري" يوم السبت القادم في صنعاء! على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - كشف محامي أولياء دم الشهيد عبدالله الأغبري وضاح قطيش يوم الأربعاء موعد بدء جلسات المحكمة بالقضية وكذا مكان المحاكمة.

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وقال قطيش في منشور تابعه"يمن برس" على حساب المحامي في"فيس بوك""أولى جلسات المحاكمة في قضية الشهيد الأغبري ستكون السبت القادم ومكانها في القاعة الكبرى محكمة الاستئناف".

وكانت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء قد كشفت عن تسليم النيابة العامة ملف التحقيقات في قضية مقتل الشاب عبدالله الأغبري، إلى محكمة شرق أمانة العاصمة صنعاء ، تمهيدا للنظر في القضية.

وأوضحت المصادر أن النيابة طلبت من مستشفى" يوني ماكس " الذي نقل إليه الأغبري، تسجيلات كاميراته الرقمية "بين الساعة العاشرة مساء يوم وقوع الجريمة وحتى العاشرة من صباح اليوم التالي، كما طلبت القبض على مشتبه آخر من عائلة السباعي، يعتقد أنه فر الى إحدى ضواحي العاصمة.

وقبل أيام أكد وضاح قطيش، محامي أولياء دم الشاب عبد الله الأغبري، أن هذا الأسبوع سيكون حاسماً في مرحلة التحقيق التي تسبق المحاكمة.

وأضاف في تدوينة على "فيسبوك"، "أن العمل والجهد الأمني في ذروته من أجل تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة ليذوقوا وبال أمرهم".

وقتل الشاب عبدالله قائد الأغبري أواخر أغسطس الماضي على يد خمسة أشخاص بينهم مالك المحل الذي كان يعمل فيه بالعاصمة صنعاء، بعد تعذيبه لمدة 6 ساعات بشكل وحشي في جريمة هزت الرأي العام.