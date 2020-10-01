هند البلوشي توجه رسالة لأمير الكويت الشيخ نواف بن أحمد الصباح.. (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

باركت الممثلة الكويتية هند البلوشي​ لأمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح​ بتوليه منصبه أميراً للكويت وذلك خلفاً للمغفور له الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح​.

ونشرت البلوشي مقطعاً مصوراً يظهر فيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي أميراً للبلاد خلفا للأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، وعلقت عليه :"سمعاً وطاعة يا أمير التواضع.

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نسأل الله له التوفيق والسداد ونسأله عز وجل أن يجعل عهده عهد خير وبركه وأمن وأمان". اللهم وفقه فيما ترضى والى ما تحب وارزقه البطانة الصالحة ليكمل مسيرة اسلافه وكان الشيخ نواف الأحمد يؤدي مهام أمير البلاد طيلة الشهرين الماضيين عقب سفر الأمير الراحل إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، ويبلغ نواف الأحمد من العمر 83 وتولى ولاية العهد عام 2006.

كذلك كانت البلوشي نعت الشيخ صباح الأحمد فنشرت صورة له وعلقت عليها :"م العيون مرهقة سهداً.. وينبض القلب مجهداً ألماً .. وغداً نصحوا بلا صباح حزناً .. وبقدر ما امطرت سماء الكويت دموعاً .. ندعو المولى ان يخلفنا في مصابنا خيراً..".

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