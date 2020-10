كشفت أجزاء حساس من جسمها.. ملكة جمال سوريا تبهر الجمهور بالأصفر الناعم وتشعل ماراثون "الأرداف" (صور)

View this post on Instagram

Yellow on fire 🔥💥💛 . . . . . #yellow #yellowlab #summervibes #summer #vibes #explore #exploremore #qatar #dubai #uae #ksa #usa #india #fourseasons #sea #beach #beauty #queens #missglobal #missworld #bahrain #jordan #iraq #iran #egypt #photography #fashion #blogger #oman #doha