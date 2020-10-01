شاهد.. زوجة بطل مسلسل قيامة عثمان في إطلالة مثيرة بدون حمالة صدر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج - خاص)

شاركت الفنانة التركية فهرية أفجان زوجة الممثل التركي بوراك أوزجفيت بطل المسلسل "قيامة عثمان" متابعيها صوراً من جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخراً. وظهرت النجمة التركية في الصور، على انستجرام" مرتدية قميص أبيض بحزام حول القميص بنفس اللون وبنطلون باللون الأسود فيما بدت بدون حمالة صدر. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: إيفانكا ترامب بحمالة صدر في سن المراهقة.. شاهد جمالها الخرافي إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة فضيحة جنسية تدمر مستقبل وشهرة بطلة مسلسل "أنت اطرق بابي" مرام البلوشي تتصدر جوجل بعد إتهامها بفضيحة جسيمة هذا الطفل أصبح حاليا فنان شهير في الوطن العربي.. لن تصدق من يكون! للمرة الأولى.. مها المصري تتحدث عن زواج "تيم حسن" طليق ابنتها "ديمة بياعة" من "وفاء الكيلاني" Advertisements هند البلوشي توجه رسالة لأمير الكويت الشيخ نواف بن أحمد الصباح.. (شاهد) حسم موعد انطلاقة الجزء الثاني من "المؤسس عثمان" تسريب صادم حول منة شلبي وخالد يوسف بطل الفضيحة الجنسية ميريام فارس تثير غضب الجمهور بعد نشرها هذا الفيديو (شاهد) رهف القنون تصعق متابعيها باعترافات جنسية خطيرة نجمة "باب الحارة" تبدل حمالة صدرها في بث مباشر أمام المتابعين.. شاهد فلكي سعودي يزف البشرى: هذا ماسيحدث بمنتصف هذا الشهر تعرف على التفاصيل المدهشة لجديد "مي كساب" فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة واشتهر بوراك وزوجته فهرية في الوطن العربي بـ“كامل و فريدة” أو كاران و فريدة من مسلسلهم الشهير “طائر النمنمة”، أو كما يُطلق عليه في الوطن العربي “طائر الحب”.

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