مرام البلوشي تتصدر جوجل بعد إتهامها بفضيحة جسيمة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

تصدّرت الممثلة الكويتية​ مرام البلوشي ​​ محركات البحث خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تعرضها لهجوم عنيف من قِبل المتابعين، وتداول وسم "فضيحة مرام البلوشي"، على خلفية زج إسمها في قضية غسيل الأموال للمشاهير في الكويت.

وحتى هذه اللحظة لم تتم إدانة البلوشي أو إستدعاؤها بشكل رسمي في قضية غسيل الأموال، المتهم فيها عدد من المشاهير في الكويت، إلّا أن البعض من المتابعين سارعوا في تداول وسم "فضيحة مرام البلوشي"، ووجهوا لها الإتهامات من دون أدلة، وهو ما فسره البعض بأنه حملة إساءة واضحة لها وتشويه لصورتها.

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ولم تدلِ مرام بأي تصريح لوسائل الإعلام الكويتية أو النيابة العامة، حول ذلك الإتهام، على الرغم من نشر النيابة العامة قائمة بالمتهمين في قضية غسيل الأموال.



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