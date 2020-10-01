نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إيفانكا ترامب بحمالة صدر في سن المراهقة.. شاهد جمالها الخرافي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ مساءً (دوت الخليج )

نشرت مجلة "نيويورك ماغازين" جزءًا من كتاب Raising Trump الذي ألفته إيفانا ترامب، طليقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكشفت فيه كيف عاشت ابنتها إيفانكا مراهقتها.

وذكرت أن الأخيرة كانت ترتدي خلال التسعينيات الجينز الممزق وتصبغ شعرها باللون الأزرق وتعتمد تسريحات غريبة، مشيرة إلى أنها كانت تحب موسيقى الروك الصاخبة.

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كذلك لفتت الوالدة في كتابها إلى أن خزانة ملابس إيفانكا كانت مليئة بسراويل الجينز الممزقة وقمصان الفلانيل. وأضافت أنها منعتها من صبغ شعرها باللون الأزرق، واشترت لها الصبغة الشقراء التي ما زالت تعتمدها حتى اليوم.

كما كشفت تأثر إيفانكا الشديد بخبر وفاة مغني الروك كيرت كوبين، ونقلت عنها قولها: "كانت صدمة كبيرة بالنسبة إلي وكنت يائسة جدًا.لم تكن والدتي تعرف من يكون. لكنها تفهمت الأمر. فبعدما بكيت طيلة 24 ساعة في غرفتي، حضرت وأخرجتني لتناول العشاء".

وأثار الكتاب جدلاً كبيراً على مواقع التواصل في الولايات المتحدة الأميركية. وسخر بعض المتابعين من قول الوالدة إن إيفانكا عاشت مرحلة مجنونة بمجرد استماعها إلى غنيات الروك.





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