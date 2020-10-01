فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أبو هشيمة وتصدم ياسمين صبري

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٢٦ مساءً (دوت الخليج )

يبدو أن ربط اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بطليقها أحمد أبو هشيمة وبزواجه من ياسمين صبري أخرجها عن صمتها ودفعها لمهاجمة الثنائي.

هيفاء شاركت عبر حسابها الرسمي في إنستجرام منشور جاء فيه: "ليه تدخلوني بقصة مش قصتي؟ "الخطة فاشلة" ناسك تساعدك انتوا أحرار ببعض! بس أنا سيرتي مش هتغطي عالفضيحة أم جلاجل ولا الجرسة أم حناجل..#أنا_بابا_يلا!!"

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فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة

تعليق هيفاء أثار الجدل في البداية حول من هو المقصود، لكن استخدام هيفاء لايموجي النمر حسم الأمر بأن المقصود أبو هشيمة، والمقصود بـ "الفضيحة" ما واجهه أبو هشيمة بعد انتشار فيديوهات جنسية له منذ مدة قريبة.

يذكر أن هيفاء كان طلبت أن لا يتم ربط اسمها بـأبو هشيمة، لأنه نال الشهرة عن طريقها ولا تريد أن ينال المزيد منها على حسابها، أبو هشيمة الذي دخل القفص الذهبي منذ فترة قريبة مع ياسمين صبري كانت قد انتشرت صور لهما من فترة الخطبة وهي ترتدي فستان بنقشة النمر مشابه لفستان هيفاء، وبسبب الأخذ بالموضوع ياسمين قامت بخطوة مفاجئة وهي إرتداء حذاء بنقش النمر في حفل زفافها كأنها توجه رسالة مبطنة من الموضوع.



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