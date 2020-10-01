قبل قليل.. نجمة "أنت اطرق بابي" تكشف نصفها الأسفل وتشعل منصة إنستغرام (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٥٨ مساءً (خاص / دوت الخليج )

شاركت نجمة مسلسل أنت اطرق بابي ، هاندا أرتشيل، قبل قليل، متابعيها عبر تطبيق إنستغرام، بصورة إغراء حديثة، نالت إعجاب الكثير من الجمهور.

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وبدت النجمة التركية، ونصفها الأسفل مكشوف (الساقين والفخذين)، ويديها ممددة إلى أعلى وعينيها مغمضتان، في مشهد وصفه البعض بالسمفونية الفنية ..

وارتدت هاندا أرتشيل، لهذه الإطلالة الجميلة والجريئة، ملابس قصيرة باللونين الأسود والأزرق .

وحصدت في دقائق معدودة أكثر من 107 الف إعجاب وآلاف التعليقات المتضمنة عبارات وكلمات غزل واطراء للفنانة التركية، وأيضا رموز تعبيرية تحتوي على قلوب وورود وابتسامات ونار .

وصباح اليوم ظهرت النجمة التركية ، في اطلالة جديدة، وهي ترتدي حمالة صدر فقط في نصفها الأعلى، وقطعة ملابس بيضاء وسط خصرها ، فيما صدرها وبطنها مكشوفة بالكامل.

كما اختارت الفنانة هاندا أرتشيل، للإطلالة تسريحة شعر جذابة، واسدلتها نحو ظهرها ، ومكياج خفيف اقتصر على أحمر الشفاة .

وجاء الظهور الحديث والجريء لنجمة "أنت اطرق بابي " عبر صورة تم تداولها، مع الساعات الأولى لدخول اول ايام شهر أكتوبر، عبر منصة تداول الصور والفيديوهات الشهيرة " إنستغرام".

وابدى محبو وجمهور هاندا أرتشيل، سعادة غامرة بتلك الإطلالة ، اتضحت من خلال تعليقاتهم المنهمرة بغزارة والتي أحتوت على عبارات وكلمات ورموز تعبيرية ، مفعمة بالحب والإطراء لنجمتهم أرتشيل.

ومؤخرًا خطفت النجمة التركية الأنظار، بصورة حديثة وهي ترتدي شورت قصير وضيق وتحمل طفل صغير بيديها، وتظهر معظم مفاتنها وجسدها.

وتداولت منصات السوشال ميديا، تلك الصورة بغزارة شديدة ، بعد نشرها في حساب يحمل اسم الفنانة هاندا أرتشيل ، على منصة إنستغرام.

وعلق جمهور بطلة "أنت اطرق بابي "، بالتغزل بجمالها ورشاقتها والتطرق إلى دورها في مسلسلها الحالي ، وعلاقتها بكرم بورسين، شريكها في بطولة المسلسل.

متابعون لهاندا، وبأعداد كبيرة ، تحدثوا عن رقتها وانوثتها الخاطفة للعقول، وفي نفس الوقت أبدوا تعاطفهم مع حبيبها السابق المغني التركي ​مراد دالكيتش​ ، من خلال تعليقاتهم.

ردود الأفعال المختلفة المعاني والأهداف، على إطلالة الفنانة التركية هاندا أرتشيل، المتداولة، لم تكن الأولى، حيث يلاحظ المتابع للمشاركات الحديثة للفنانة وكذا المتداولة ، أن جمهورها دائما تكون ردود أفعاله متعددة ومتباينة في كل تفاعلاته مع كل جديد وقديم "هاندا أرتشيل".

وتحظى علاقة كرم بورسين بهاندا أرتشيل بالكثير من الاهتمام، خاصةً وأنهما يظهران سوياً في الكثير من الصور ومقاطع الفيديو التي يجري التقاطها في كواليس مسلسلهما "أنت اطرق بابي" ويبدوان فيها منسجمان كثيراً وهو ما يثير الحديث حول وجود علاقة عشق وحبٍ بينهما.

وقبل عدة أيام نشرت هاندا صورةً لها تجمعها بكرم، ظهرت فيها وهي ترتدي توب باللون الأبيض بتصميم مختلف من الأعلى بكم طويل، ومكشوف من الكتف الأخر، وهي الصورة التي حظيت بالكثير من الإعجابات خصوصاً وأنها جاءت لتروج للحلقة لإحدى حلقات مسلسلهما.

جاء ذلك بعد عرض حلقة جديدة من حلقات مسلسل "أنت أطرق بابي" التركي، التي أصبحت متاحة مدبلجة ومترجمة عبر منصة "شاهد vip".

"أنت أطرق بابي" من بطولة كرم بورسين(سيركان) وهاندا أرتشيل (إيدا)، ويعرض مساء الأربعاء من كل أسبوع.

يذكر أنه بعد تأكيد انفصال هاندا ارتشيل عن حبيبها المغني مراد دالكليش، وانتشار خبر عن أنّ سبب الانفصال القبلة بين هاندا ارتشيل وكرم بورسين في الحلقة الاولى من مسلسهما الصيفي "انت اطرق بابي"، انتشر مقطع فيديو لكواليس تصوير القبلة ويظهر من خلال الفيديو انها استغرقت وقتاً طويلاً، عكس ما ظهرت في المسلسل.

واعتبر كثير من رواد مواقع التواصل أنّ مراد لديه الحق في غيرته على هاندا والانفصال عنها .



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