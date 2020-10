تداول تسجيل صوتي نادر للزعيم.. إيه ما اتغيرش في عادل إمام

View this post on Instagram

بحوزتي كنوز وجدتها ✨..هي الآف التسجيلات الصوتية لحوارات لم تنشر بعد مع النجوم والمشاهير من #مصر #سوريا #لبنان#الخليج #تونس #المغرب #العراق #الجزائر #فلسطين في رحلة تزيد عن (30 عاما) منذ ان كنت طالبا ولليوم، جمعتني بالكثيرين منهم، بينهم من رحلوا عنا، امثال: #احمد_زكي #مديحة_كامل #سناء_جميل #كمال_الشناوي #سعيد_صالح #يونس_شلبي #طلال_مداح #محمود_عبدالعزيز #نور_الشريف#سعود_الدوسري #ذكرى #رجاء_بلمليح #عبد_الحسين_عبد_الرضا واخرين، كذلك هناك تسجيلات لفنانين اعتزلوا او لا زالوا بيننا واكبت انطلاقتهم وتحدثوا لي عن حياتهم وانجازاتهم وازماتهم وقصص حبهم وكواليس حياتهم.. والى ان احسم امر كيف سأقدم هذا الارشيف الضخم👌.. اعرض عليكم دقيقة من حوار جمعني مع #الزعيم #عادل_امام الذي لا اخفي محبتي له واني من حزبه، على ان أذيع لاحقا حواره معي كاملا ضمن أرشيفي.. وفيه اجابني عن سر عدم إنجاز مشروعه مع الغالي #دريد_لحام والتفرق العربي وامور تحدث فيها لأول مرة 💥. #ربيع_هنيدي #interview #cairo #egypt #exclusivelybreastfeedingmom