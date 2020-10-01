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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أحد أكثر مكونات الطعام التي تجدها في أي منزل هي البيض، لأنه من السهل طهيه فهو غني بالبروتينات الهامة، ولكن عليك ان تتذكر ان تناول البيض يمكن ان يسبب بعض المشاكل الاخرى إذا لم تتناوله بشكل صحيح او تخزينه بشكل صحيح، وعليك أيضا ان تتذكر انه إذا تناولت بيضة واحدة فاسدة فيمكن ان يحدث لك تسمم غذائي، لذا عليك ان تعرف مخاطر تناول البيض الفاسد.

ماذا يحدث اذا تناولت بيضة فاسدة

إذا لم تقم بتبريد البيض بعد الشراء فيمكن للبيض ان يفسد، فمعظم الطعام له مدة صلاحية لا يصلح تجاوزها وكذلك البيض ايضا، فاذا تم استبعاد البيضة فترة طويلة فيمكن ان تكون قد نمت بها جرثومة غير صحية.

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البيض الفاسد يسبب الإسهال والقيء وتشنجات المعدة.. إليك طرق بسيطة لمعرفة “البيض الفاسد” قبل أن تشتريه

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فاذا كنت تشتري بيضة متصدعة، فهناك احتمال كبير بوجود بكتيريا مثل السالمونيلا، والتي تنمو خلال الشقوق، وهذا ما يساعد البيضة في الفساد.

هل يمكن ان يسبب البيض الفاسد مشاكل صحية ؟

لن تعرف أنك تناول بيضة فاسدة على الفور حيث لا يوجد للبيض الفاسد طعم او رائحة مميزة ولكن قد تظهر بعض العلامات خلال 12 ساعة القادمة، هذا لان السالمونيلا تحتاج الى وقت للتكاثر ويسمى المرض الذي تصاب به بالسالمونيلوسيس، وأول الاعراض التي ستلاحظها هي الغثيان والاسهال والقيء، كما يمكنك أيضا ان تشعر ببعض الصداع وتشنجات في المعدة والحمى إذا تقدمت بك الإصابة.

كيف اعرف البيض الفاسد؟

هذا السؤال يشغل بال الكثير من ربات البيوت، حيث أن اختلاف لون البيضة عن اللون الطبيعي؛ الذي تراه ربة البيت يجعل الشك يساورها إن كانت البيضة فاسدة أم لا!، وربما تقوم برمي البيض دون التأكد من فسادها ظنًا منها أنها فاسدة، ونظرًا لأن البيض إحدى الوجبات الأساسية التي تعتمد عليها ربة البيت في تحضير الأطعمة، والتي تحتوي على سعرات حرارية عالية، فإن معرفة وجوب صلاحية أكل البيض من أكثر الأشياء التي تهتم بها ربة البيت لسلامة صحة عائلتها، ولهذا فإنه سيتم الإجابة عن سؤال كيف اعرف البيض الفاسد فيما يلي:

كيف اعرف البيض الفاسد

كيف اعرف البيض الفاسد هذه مشكلة يواجهها العديد ممن يتناولون البيض، فقد يقوم البعض بشراء البيض ويتركونه مدة طويلة في الثلاجة أو خارجها، فتكون من الصعب عليهم معرفة ما إذا كانت البيضة فاسدة أم صالحة للأكل، ولتأكد من صلاحية البيض هناك عدة طرق تعطي نتجية مضمونة، ومنها الآتي:

الفحص بالبصر: حيث يمكن فحص قشرة البيضة؛ فإن كانت القشرة تحتوي على بعض الشقوق فهذا يعني أن البيضة تحتوي على البكتيريا، ولذا فإن رمي البيضة هو الحل الأنسب.

فأما إن كانت القشرة سليمة؛ فإنه يجب كسر البيضة في طبق والتأكد من عدم وجود أي نوع من التلوث في صفار البيض، حيث أنه يمكن وجود البكتيريا في الصفار؛ ويكون هذا التلوث عبارة عن لون أزرق أو أخضر أو أسود.

اختبار حاسة الشم: وهذا الاختبار يمكن تمييزه بعد كسر البيضة، فإن ظهرت عنها رائحة كريهة فإنه يجب التخلص منها وغسل الوعاء بالصابون في الحال.

اختبار الماء: وبهذا الاختبار توضع البيضة في وعاء مليئ بالماء، فإذا نزلت البيضة في قاع الوعاء فإن هذا يدل على أنها طازجة، أما إذا طفت إلى الأعلى فإن البيضة تعد قديمة.

هز البيضة: يمكن معرفة إذا كانت البيضة صالحة للأكل عند هزها، حيث يتم تقريب البيضة من الأذن وهزها، فإذا لم يُسمع صوت للبيضة فهذا يعني أن البيضة سليمة، أما إذا صدر عنها صوت خفقان الماء فإن البيضة تعد صالحة للأكل.

اختبار الشمعة: توضع البيضة إلى غرفة مظلمة، ويُسلط ضوء مصباح أو ضوء شمعة على الطرف الأعلى من البيضة، ثم يتم لف البيضة بسرعة من جهة اليمين إلى اليسار، بحيث يتم فحص الخلية الهوائية للبيضة من الداخل، فإن كانت الخلية أرق من البوصة؛ فإن البيضة تكون طازجة، أما إذا كانت الخلية سميكة فإن البيضة تكون على الغالب فاسدة.[2]

فوائد البيض

بعد الإجابة عن سؤال كيف اعرف البيض الفاسد فإن يجب معرفة فوائد البيض لصحة الإنسان، فالبيض يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين، ما يحتوي نسبة جيدة من الفيتامينات، كما يحتوي يحتوي على العديد من المعادن كالكالسيوم والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم، كما يعد وجبة صحية متكاملة.

المصدر: المرسال + الحياة