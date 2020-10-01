نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد أسبوع من زواجها بمعلوف.. هبة طوجي تظهر برفقة حبيبها الأول وسط باريس (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٣١ مساءً (خاص / دوت الخليج )

ظهرت الفنانة اللبنانية هبة طوجي برفقة مواطنها الموسيقار أسامة الرحباني، وسط العاصمة الفرنسية باريس.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

روزانا اليامي تتعرض لموجة إنتقادات بعد ظهورها في مقطع فيديو مثير (شاهد)

فنانة كويتية تشتم ابنة صدام حسين بعد تعزيتها بوفاة الشيخ صباح والجمهور: عيب

ماذا يحدث في مصر.. 6 شبان يتحرشون بفتاة لاحول لها ولا قوة ويثيرون الغضب (فيديو)

بعد ظهورها عارية.. بطلة "العشق الممنوع" تتصدر غلاف مجلة شهيرة بهذه الصور (شاهد)

منة شلبي تتعمد تعرية صدرها البارز وتشعل مواقع التواصل.. شاهد

خادمة المنزل تفتح أبواب جهنم على نانسي وزوجها وتعترف بمصيبة أمام القاضي

فنانة مصرية شهيرة تتعرض للاغتصاب الجماعي أمام أعين طفلها

كما ولدتها أمها.. ياسمين صبري تشعل منصات التواصل بإطلالة من داخل حمام سباحة (صور)

في أقوى مشهد إغراء.. نجمة "شارع شيكاغو" تخلع حمالة الصدر وتكشف صدرها بالكامل.. والجمهور يتحرش بها (صورة)

في إطلالة حديثة.. غادة عبد الرازق تظهر في سن العشرينيات وتبهر الجمهور بجمالها (صورة)

قبل قليل.. نجمة "أنت اطرق بابي" تكشف نصفها الأسفل وتشعل منصة إنستغرام (صورة)

فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أبو هشيمة وتصدم ياسمين صبري

هيفاء وهبي تتخلى عن أنوثتها.. ومهران يكشف تفاصيل صادمة (شاهد)

بالفيديو.. منة فضالي تخضع لتمرين قاس وتأن بشكل مثير.. والجمهور: لا تنحني كثير

فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة

وتداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن، مقطع فيديو يجمع الفنانة هبة طوجي بحبيبها الأول المؤلف الموسيقار الرحباني - حسب وصفها- أثناء تواجدهما على مسرح "الأولمبيا" في باريس خلال التمارين للحفلة الغنائية الموسيقية بعنوان "موحّدون من أجل لبنان" والتي ستعرض مساء اليوم ، عبر شاشة mtv .

مقطع الفيديو المرفق هو الإطلالة الأولى لطوجي والرحباني معاً، بعد زواج الأولى من الموسيقار وعازف الترومبات الفرنسي اللبناني ابراهيم معلوف في 22 سبتمبر المنصرم.

والجدير بالذكر أن معلوف سيشارك زوجته طوجي عزفاً على الترومبات خلال الحفلة، كما سيرافقها الرحباني عزفاً على البيانو.

وكان المؤلف الرحباني قد كشف، قبل زواج الفنانة طوجي من الموسيقار معلوف ، بأن علاقته بالفنانة تتجاوز العمل إلى الحب .

وقال خلال استضافته مع طوجي، في برنامج "هنا العاصمة" على فضائية CBC، ردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الموجه لهما حول طبيعة علاقتهما: إن علاقتهما بها كل شيء، وفيها حب روحاني وفكري، وأيضا إلهام.

أما هبة طوجي فأوضحت أن هناك اتفاقا وتلاقيا في الأفكار بينهما.

وعقبت لميس الحديدي بسؤال آخر عن سبب عدم ارتباطهما بالزواج لترد طوجي: "ان شاء الله يوما ما احب ان يكون عندي عيلة بس لاقي الشخص المناسب".





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام