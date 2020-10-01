نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر منة شلبي تتعمد تعرية صدرها البارز وتشعل مواقع التواصل.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٥١ مساءً (دوت الخليج )

انتشرت صورة للممثلة المصرية ​منة شلبي​، التقطت لها خلال تواجدها في إحدى المناسبات وظهرت حمالة الصدر بشكل واضح، الأمر الذي عرّضها لهجوم الا ان الصورة ليست جديدة ولم يعرف حتى الآن من أعاد نشرها.

وعلى الرغم من أن الحقيقة واضحة وهي أن هذه الصورة التقطت لها قبل سنوات بسبب تغير شكلها الآن ولكن ذلك لم يمنع نشطاء مواقع التواصل من انتقادها مجدداً خصوصاً بعد ان نشرت أخيرا صورة لها بالمايوه في حوض السباحة وبدت مغايرة عن العادة.

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