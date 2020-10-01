روزانا اليامي تتعرض لموجة إنتقادات بعد ظهورها في مقطع فيديو مثير (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٧ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

شن ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي، هجوماً شديدا على الإعلامية روزانا اليامي، على خلفية إستعراضها في مقطع فيديو، المجوهرات التي تمتلكها وتباهيها بها.

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وتداول الناشطون مقطع فيديو الإعلامية اليامي، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مع عناوين وتعليقات تتضمن هجوم شرس عليها ، وسخرية واسعة من طريقة تباهيها بمجوهراتها.

وكانت بداية نشر مقطع الفيديو، عبر حساب الشابة السعودية روزانا اليامي على موقع إنستغرام، وظهرت وهي تستعرض مجوهراتها، وعلقت عليها قائلةً : “أجمل إحساس ممكن تحسه أي بنوتة إنها تتدلل” و”فعلياً الذهب يحسن نفسيتي”.

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وبعد نشر الإعلامية اليامي للفيديو ، انهالت عليها موجة تعليقات تتضمن هجوم تخللها بعض الجدل بين أوساط المتابعين.

وفيما رى متابعون أنه لا داع لاستعراض الثراء، قال آخرون أنها مصابة بالغرور وبالجشع المادي، وتذكر بعضهم الفنان المصري محمد رمضان لافتين إلى أنه والإعلامية اليامي وبعض المشاهير من امثالهما، لا يراعون الوضع المادي الصعب لمجتمعاتهم ولمتابعيهم ويحتاجون لدورات تأهيل في الجانبين الأخلاقي والنفسي.



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