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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أنت هنا في مشروب للتواصل تحيط به الزملاء والموجهون ومشاهير LinkedIn المثيرون للاهتمام. لديك محادثة رائعة مع واحد منهم. ربما سترى ببطء وظيفة أحلامك.

ثم قام هذا الشخص فجأة بسحب الدبوس من قنبلة محادثة: "ما رأيك في مناقشة Zwarte Piet بأكملها و Sylvana Simons؟"

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إليك 3 طرق لإدارة محادثة محرجة

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تشعر بالفعل أن كل إجابة ستسبب مشاكل لشريكك في المحادثة. لا تشعر هكذا. كيف تغير موضوع المحادثة دون أن يلاحظها الشخص الآخر ولا يشعر بالإهانة؟

تقترب العطلات ببطء وهذا يعني بلا شك العديد من المحادثات الصعبة حول القضايا الشخصية والاجتماعية والسياسية.

ليس فقط في مشروبات التواصل ، ولكن أيضًا على طاولات المطبخ وفي المطاعم مع ذلك - بعد الكأس الثالثة فقط قليلاً من العنصرية أو المتحيزة جنسياً - العمة أو الجد الذي لا يزال يعيش في الخمسينيات.

كل تلك الأضواء الاحتفالية في الأشجار ونوافذ المتاجر لا يمكنها إخفاء حقيقة أننا كمجتمع نتجول في حقل ألغام للمحادثات خلال الشهرين الأخيرين من العام.

يقدم معالج الأسرة والعلاقات الأمريكية كياوندرا جاكسون ، مؤلف كتاب البقاء عاقلًا في عالم مجنون: وصفة طبية لصحة عقلية أفضل ، ثلاث نصائح لأي شخص يريد الابتعاد عن الحجج أو الموضوعات غير المريحة للمحادثة.

1. "مرحبًا ، هل رأيت ذلك أيضًا؟"



ليس عليك أن تكون خادعًا بارعًا على غرار هانز كلوك لجعل موضوع المحادثة غير المرغوب فيه يختفي مثل الثلج في الشمس مع تشتيت الانتباه.

مقاطعة الآخر بسؤال مثل "هل رأيت للتو كلبًا يجري في الماضي؟" أو "هل تلك كاتيا شورمان؟" هي طريقة سريعة وسهلة لتشتيت الانتباه حسب جاكسون.

في الوقت نفسه ، يظهر أنك على دراية بما يحدث في البيئة دون أن يشعر الآخر أنك لا تولي اهتمامًا لذلك الشخص. أنت تشارك شريكك في المحادثة ، أليس كذلك؟

يؤكد جاكسون: "لا تفعل هذا مباشرة بعد أن يبدأ الشخص الآخر الحديث". على سبيل المثال ، إذا بدأ شخص ما في البكاء بشأن طلاقه. ثم يأخذ هذا الاختراق في الحياة شخصية تشبه التهريج. "وبعد ذلك لا يزال الوضع غير مريح."

2. "كيس ، ما رأيك في ذلك؟"

كل شخص يحتاج إلى طيار بين الحين والآخر ، شخص يدعمك أو يخرج الكستناء من النار من أجلك. ينطبق هذا أيضًا على المحادثات التي تسير في اتجاه لا تحبه.

من خلال الاتصال بصديق أو زميل ، يمكنك تخفيف الضغط عن الغلاية. بعد كل شيء ، لست وحدك وقد يقود الشخص الآخر المحادثة في اتجاه مختلف تمامًا مع وجهات نظر جديدة.

إذا كان الموضوع من المحرمات للغاية أو كنت لا تعرف زميل العمل الذي تقتبسه جيدًا بما فيه الكفاية ، يقول جاكسون إنه قد يكون من الخطر استخدام هذا التكتيك.

"علاقتك مع الشخص الذي تشاركه في المحادثة تحدد عمقها. هل هو زميل مقرب أم شخص قابلته للتو؟ مع وجود قريب غير معروف ، ربما تتحدث فقط عن الصغار ".

قد يشعر شخص ما تعرفه جيدًا بتحسن أنك في وضع غير مريح ويساعد في توجيه تيتانيك بعيدًا عن جبل الجليد الذي يلوح في الأفق.

3. من سيلفانا إلى 2 بلا حدود

تتطلب هذه التقنية أن تكون موضوعًا ذا خبرة في تجنب الحديث. بتعليقات خفية مثل "ما تقوله يذكرني به" و "بالمناسبة" أنت تدير المحادثة بلطف في اتجاه مختلف.

سيلفانا؟ هذا يذكرني بتلك المحطة الموسيقية من الماضي التي عملت بها؟ ما سميت مرة أخرى؟ من حق التسعينيات؟ هل سمعت أن 2 Unlimited عادت معًا؟ وراقبوا: تفادي الأزمة.

يمكن للتجنب أيضًا أن يقول شيئًا عنك

لذلك من السهل إرسال محادثة غير مريحة دون أن يلاحظ الآخر أو يشعر بالهجوم. تأكد من أنك تظل منفتحًا على ما يريد الآخرون إخبارك به ، يحذر جاكسون. لا تصادف أنك مختل عقليًا أنانيًا أو لا أحد يريد التحدث إليك بعد الآن.

لا ينبغي تجاهل حالات الوفاة أو المرض أو الطلاق أو غيرها من التجارب المؤلمة التي تظهر فجأة في المواقف المهنية أو الشخصية أو رفضها وفقًا للمعالج. إنها أفكار ومشاعر صادقة يعبر عنها شخص ما. "في مثل هذه الحالات العاطفية ، أقترح الاستماع فقط."

اسأل نفسك لماذا يجعلك موضوع المحادثة هذا غير مرتاح. هل لأنه لا يتناسب مع الموقف المهني أو لأنه لا يمكنك التعامل مع هذه المشاعر بنفسك. "إذا حاولت باستمرار تجنب هذه الأنواع من الأشياء في المحادثة ، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشاكل نفسية أساسية."

هذا لا يعني أن على جاكسون أن يلعب دور معالج ، خاصة في بيئة مهنية مثل مشروب التواصل. إذا كنت لا تريد حقًا التحدث عن موضوع ما ، فقط قل ذلك بوضوح.

"قد يجدها بعض الناس مسيئة ، لكن الصدق هو الأفضل دائمًا. هذا أفضل من الانحناء للخلف لتجنب موضوع محادثة معين ".

هذا النوع من الصراحة يجب أن يروق للهولنديين. في أرضية العمل ، في مشروبات التواصل وأثناء أمسية غير مريحة.

المصدر: بزنس إنسايدر