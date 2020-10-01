نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كما لم ترونه من قبل.. كاظم الساهر يطل على الجمهور عبر فيديو وصور مجسمة (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٣٠ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )
تصدرت صورتين مجسمتين للنجم العراقي كاظم الساهر، غلاف مجلة "فوغ مان أرابيا"، التي أجرت معه حوارا صحفيا شيقا ، تحدث من خلاله عن وضع بلاده ومشوراه الفني.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
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“I carried Iraq with me to the most remote corners of the world through my voice, drawing the best picture of it so people can understand that Iraq doesn’t deserve war.” Kadim Al Sahir (@kadimalsahirofficial) is on the cover of the Fall/Winter 2020 issue of Vogue Man Arabia, as you’ve never seen him before. The Caesar of Arabic song and Iraq’s ambassador to the world opens up about his road to success, not shying away from the tough times while embracing and appreciating the good. Ditching his usual classic black suit and white shirt look, the icon photographed in Spain showcases a more contemporary image, looking dapper in the season’s new designs. Visit Man.Vogue.Me for the full scoop and to find out more about the new issue. Link in bio. #VogueManArabia #KadimAlSahir "حملتُ العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لأنقل أفضل صورة عنه ليفهم الجميع أن وطنًا كالعراق لا يستحق الحرب"، هكذا صرح الفنان الكبير كاظم الساهر، الذي يزيّن غلاف عدد خريف وشتاء 2020 من ڤوغ العربية للرجل بإطلالة لم تروه بها من قبل. ويفتح قيصر الأغنية العربية، الذي يعدّ بمثابة سفير لوطنه العراق، قلبه ليتحدث بصراحة عن مشواره الناجح ويسرد الأوقات العصيبة التي عاشها، وكذلك الأوقات السعيدة التي مرت عليه. وبعيداً عن إطلالته الكلاسيكية المعتادة بالبدلة السوداء والقميص الأبيض، يتألق النجم الأسطوري بإطلالات أكثر عصريةً وأناقةً من تصاميم الموسم الجديد في صور التُقِطَت له في إسبانيا. تفضلوا بزيارة موقع ڤوغ العربية للرجل لمطالعة هذا السبق الصحفي واكتشاف المزيد عن العدد الجديد. #ڤوغ_العربية_للرجل #كاظم_الساهر Editor-in-Chief: @mrarnaut Photography: @rociorramos Style: @abrahamgutierrez Grooming: @nataliabeldafans @mrperezmanagement Local Producer: @lhphotoagency Creative Producer: @laura.prior.producer Interview: @nadineelchaerView this post on Instagram
“I carried Iraq with me to the most remote corners of the world through my voice, drawing the best picture of it so people can understand that Iraq doesn’t deserve war.” Kadim Al Sahir (@kadimalsahirofficial) is on the cover of the Fall/Winter 2020 issue of Vogue Man Arabia, as you’ve never seen him before. The Caesar of Arabic song and Iraq’s ambassador to the world opens up about his road to success, not shying away from the tough times while embracing and appreciating the good. Ditching his usual classic black suit and white shirt look, the icon photographed in Spain showcases a more contemporary image, looking dapper in the season’s new designs. Visit Man.Vogue.Me for the full scoop and to find out more about the new issue. Link in bio. #VogueManArabia #KadimAlSahir "حملتُ العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لأنقل أفضل صورة عنه ليفهم الجميع أن وطنًا كالعراق لا يستحق الحرب"، هكذا صرح الفنان الكبير كاظم الساهر، الذي يزيّن غلاف عدد خريف وشتاء 2020 من ڤوغ العربية للرجل بإطلالة لم تروه بها من قبل. ويفتح قيصر الأغنية العربية، الذي يعدّ بمثابة سفير لوطنه العراق، قلبه ليتحدث بصراحة عن مشواره الناجح ويسرد الأوقات العصيبة التي عاشها، وكذلك الأوقات السعيدة التي مرت عليه. وبعيداً عن إطلالته الكلاسيكية المعتادة بالبدلة السوداء والقميص الأبيض، يتألق النجم الأسطوري بإطلالات أكثر عصريةً وأناقةً من تصاميم الموسم الجديد في صور التُقِطَت له في إسبانيا. تفضلوا بزيارة موقع ڤوغ العربية للرجل لمطالعة هذا السبق الصحفي واكتشاف المزيد عن العدد الجديد. #ڤوغ_العربية_للرجل #كاظم_الساهر Editor-in-Chief: @mrarnaut Photography: @rociorramos Style: @abrahamgutierrez Grooming: @nataliabeldafans @mrperezmanagement Local Producer: @lhphotoagency Creative Producer: @laura.prior.producer Interview: @nadineelchaer
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“I carried Iraq with me to the most remote corners of the world through my voice, drawing the best picture of it so people can understand that Iraq doesn’t deserve war.” Kadim Al Sahir (@kadimalsahirofficial) is on the cover of the Fall/Winter 2020 issue of Vogue Man Arabia, as you’ve never seen him before. The Caesar of Arabic song and Iraq’s ambassador to the world opens up about his road to success, not shying away from the tough times while embracing and appreciating the good. Ditching his usual classic black suit and white shirt look, the icon photographed in Spain showcases a more contemporary image, looking dapper in the season’s new designs. Visit Man.Vogue.Me for the full scoop and to find out more about the new issue. Link in bio. #VogueManArabia #KadimAlSahir "حملتُ العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لأنقل أفضل صورة عنه ليفهم الجميع أن وطنًا كالعراق لا يستحق الحرب"، هكذا صرح الفنان الكبير كاظم الساهر، الذي يزيّن غلاف عدد خريف وشتاء 2020 من ڤوغ العربية للرجل بإطلالة لم تروه بها من قبل. ويفتح قيصر الأغنية العربية، الذي يعدّ بمثابة سفير لوطنه العراق، قلبه ليتحدث بصراحة عن مشواره الناجح ويسرد الأوقات العصيبة التي عاشها، وكذلك الأوقات السعيدة التي مرت عليه. وبعيداً عن إطلالته الكلاسيكية المعتادة بالبدلة السوداء والقميص الأبيض، يتألق النجم الأسطوري بإطلالات أكثر عصريةً وأناقةً من تصاميم الموسم الجديد في صور التُقِطَت له في إسبانيا. تفضلوا بزيارة موقع ڤوغ العربية للرجل لمطالعة هذا السبق الصحفي واكتشاف المزيد عن العدد الجديد. #ڤوغ_العربية_للرجل #كاظم_الساهر Editor-in-Chief: @mrarnaut Photography: @rociorramos Style: @abrahamgutierrez Grooming: @nataliabeldafans @mrperezmanagement Local Producer: @lhphotoagency Creative Producer: @laura.prior.producer Interview: @nadineelchaer
A post shared by Vogue Man Arabia (@voguemanarabia) on Sep 30, 2020 at 4:30am PDT
وقال الساهر: "حملتُ العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لأنقل أفضل صورة عنه ليفهم الجميع أن وطنًا كالعراق لا يستحق الحرب".
وسرد النجم كاظم الساهر في سياق الحوار، بعض من المواقف التي عاشتها العراق والتي مرت عليه.
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Cover star Kadim Al Sahir (@kadimalsahirofficial) opens his residence in Spain to Vogue Man Arabia for our Fall/Winter 2020 issue. In the exclusive video, the Iraqi artist and the Caesar of Arabic Song divulges the most important moments that shaped his life, and where he gets his strength from. "Thank you for joining me on this wonderful journey of my life, through these stages, be they sweet or sad, out of which comes the creativity," he says. Press play above for the full video and make sure to pick up your copy of the issue when it hits the stands soon. #VogueManArabia #KadimAlSahir تحت سماء إسبانيا الدافئة، استقبل نجمُ غلاف عدد خريف وشتاء 2020 من ڤوغ العربية للرجل، النجم كاظم الساهر، فريقَ عمل ڤوغ في منزله لإجراء حوار شيق معه. وفي هذا الفيديو الحصري، يكشف الفنان العراقي وقيصر الأغنية العربية عن أهم المراحل التي شكّلت حياته، كما يطلعنا على المصادر التي يستقي منها قوته. "مرة ثانية أشكركم جدًا لأن أنتم تشاركوني هذه الرحلة الرائعة من حياتي، تشاركوني هذه المراحل الجميلة، الحزينة، اللي من وراها صار الإبداع"، هكذا علق ساحر الأغنية الرومانسية كاظم الساهر. تفضلوا بالضغط على زر التشغيل لمشاهدة الفيديو كاملاً، واحرصوا على اقتناء نسختكم من هذا العدد فور صدوره وطرحه في منافذ البيع. #ڤوغ_العربية #كاظم_الساهر Editor-in-Chief: @mrarnaut Videography: @karlosanz Style: @abrahamgutierrez Grooming: @nataliabeldafans @mrperezmanagement Local Producer: @lhphotoagency Creative Producer: @laura.prior.producer Interview: @nadineelchaerView this post on Instagram
Cover star Kadim Al Sahir (@kadimalsahirofficial) opens his residence in Spain to Vogue Man Arabia for our Fall/Winter 2020 issue. In the exclusive video, the Iraqi artist and the Caesar of Arabic Song divulges the most important moments that shaped his life, and where he gets his strength from. "Thank you for joining me on this wonderful journey of my life, through these stages, be they sweet or sad, out of which comes the creativity," he says. Press play above for the full video and make sure to pick up your copy of the issue when it hits the stands soon. #VogueManArabia #KadimAlSahir تحت سماء إسبانيا الدافئة، استقبل نجمُ غلاف عدد خريف وشتاء 2020 من ڤوغ العربية للرجل، النجم كاظم الساهر، فريقَ عمل ڤوغ في منزله لإجراء حوار شيق معه. وفي هذا الفيديو الحصري، يكشف الفنان العراقي وقيصر الأغنية العربية عن أهم المراحل التي شكّلت حياته، كما يطلعنا على المصادر التي يستقي منها قوته. "مرة ثانية أشكركم جدًا لأن أنتم تشاركوني هذه الرحلة الرائعة من حياتي، تشاركوني هذه المراحل الجميلة، الحزينة، اللي من وراها صار الإبداع"، هكذا علق ساحر الأغنية الرومانسية كاظم الساهر. تفضلوا بالضغط على زر التشغيل لمشاهدة الفيديو كاملاً، واحرصوا على اقتناء نسختكم من هذا العدد فور صدوره وطرحه في منافذ البيع. #ڤوغ_العربية #كاظم_الساهر Editor-in-Chief: @mrarnaut Videography: @karlosanz Style: @abrahamgutierrez Grooming: @nataliabeldafans @mrperezmanagement Local Producer: @lhphotoagency Creative Producer: @laura.prior.producer Interview: @nadineelchaer
View this post on Instagram
Cover star Kadim Al Sahir (@kadimalsahirofficial) opens his residence in Spain to Vogue Man Arabia for our Fall/Winter 2020 issue. In the exclusive video, the Iraqi artist and the Caesar of Arabic Song divulges the most important moments that shaped his life, and where he gets his strength from. "Thank you for joining me on this wonderful journey of my life, through these stages, be they sweet or sad, out of which comes the creativity," he says. Press play above for the full video and make sure to pick up your copy of the issue when it hits the stands soon. #VogueManArabia #KadimAlSahir تحت سماء إسبانيا الدافئة، استقبل نجمُ غلاف عدد خريف وشتاء 2020 من ڤوغ العربية للرجل، النجم كاظم الساهر، فريقَ عمل ڤوغ في منزله لإجراء حوار شيق معه. وفي هذا الفيديو الحصري، يكشف الفنان العراقي وقيصر الأغنية العربية عن أهم المراحل التي شكّلت حياته، كما يطلعنا على المصادر التي يستقي منها قوته. "مرة ثانية أشكركم جدًا لأن أنتم تشاركوني هذه الرحلة الرائعة من حياتي، تشاركوني هذه المراحل الجميلة، الحزينة، اللي من وراها صار الإبداع"، هكذا علق ساحر الأغنية الرومانسية كاظم الساهر. تفضلوا بالضغط على زر التشغيل لمشاهدة الفيديو كاملاً، واحرصوا على اقتناء نسختكم من هذا العدد فور صدوره وطرحه في منافذ البيع. #ڤوغ_العربية #كاظم_الساهر Editor-in-Chief: @mrarnaut Videography: @karlosanz Style: @abrahamgutierrez Grooming: @nataliabeldafans @mrperezmanagement Local Producer: @lhphotoagency Creative Producer: @laura.prior.producer Interview: @nadineelchaer
A post shared by Vogue Man Arabia (@voguemanarabia) on Oct 1, 2020 at 2:08am PDT
وعقب نشرها الحوار ، قامت "فوغ مان أرابيا" بنشر صورة من غلاف عددها الذي تصدرته صورتين للقيصر كاظم الساهر، عبر حسابها على إنستغرام وأرفقت المجلة اقتباساً على لسان الساهر يقول فيه إنّ بلده العراق لا يستحق الحرب: "حملت العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لأنقل أفضل صورة عنه ليفهم الجميع أنّ وطناً كالعراق لا يستحق الحرب".
ولقبّت المجلة الساهر بـ "سفير العراق"، مشيرة إلى أنّه فتح قلبه في حواره مع المجلة وتحدّث عن "الأوقات العصيبة التي عاشها"، وكذلك "الأوقات السعيدة التي مرّت عليه".
وقالت المجلة إنّ الساهر يظهر في الغلاف بإطلالة مختلفة عن إطلالته الكلاسيكية المعتادة بالقميص الأبيض والبدلة السوداء، حيث "يتألق بإطلالات أكثر عصريةً وأناقةً من تصاميم الموسم الجديد في صور التُقِطَت له في إسبانيا".
تصدر صور الفنان الساهر، غلاف عدد خريف وشتاء 2020 من مجلة فوغ مان أرابيا، لقي تفاعلاً كبيرًا من قبل جمهوره، وقاموا بتداولها على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء الحوار مع النجم العراقي كاظم الساهر، بعد غيابه الطويل عن الصحافة والإعلام، الأمر الذي جعل جمهوره يحتفي بهذا الحوار ويتداول صوره الحديثة على المجلة تحت عناوين وتعليقات عديدة معبرة عن محبته واشتياقه للساهر ولجديده.
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