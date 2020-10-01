كما لم ترونه من قبل.. كاظم الساهر يطل على الجمهور عبر فيديو وصور مجسمة (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٣٠ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

تصدرت صورتين مجسمتين للنجم العراقي كاظم الساهر، غلاف مجلة "فوغ مان أرابيا"، التي أجرت معه حوارا صحفيا شيقا ، تحدث من خلاله عن وضع بلاده ومشوراه الفني.

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وقال الساهر: "حملتُ العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لأنقل أفضل صورة عنه ليفهم الجميع أن وطنًا كالعراق لا يستحق الحرب".

وسرد النجم كاظم الساهر في سياق الحوار، بعض من المواقف التي عاشتها العراق والتي مرت عليه.

وعقب نشرها الحوار ، قامت "فوغ مان أرابيا" بنشر صورة من غلاف عددها الذي تصدرته صورتين للقيصر كاظم الساهر، عبر حسابها على إنستغرام وأرفقت المجلة اقتباساً على لسان الساهر يقول فيه إنّ بلده العراق لا يستحق الحرب: "حملت العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لأنقل أفضل صورة عنه ليفهم الجميع أنّ وطناً كالعراق لا يستحق الحرب".

ولقبّت المجلة الساهر بـ "سفير العراق"، مشيرة إلى أنّه فتح قلبه في حواره مع المجلة وتحدّث عن "الأوقات العصيبة التي عاشها"، وكذلك "الأوقات السعيدة التي مرّت عليه".

وقالت المجلة إنّ الساهر يظهر في الغلاف بإطلالة مختلفة عن إطلالته الكلاسيكية المعتادة بالقميص الأبيض والبدلة السوداء، حيث "يتألق بإطلالات أكثر عصريةً وأناقةً من تصاميم الموسم الجديد في صور التُقِطَت له في إسبانيا".

تصدر صور الفنان الساهر، غلاف عدد خريف وشتاء 2020 من مجلة فوغ مان أرابيا، لقي تفاعلاً كبيرًا من قبل جمهوره، وقاموا بتداولها على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء الحوار مع النجم العراقي كاظم الساهر، بعد غيابه الطويل عن الصحافة والإعلام، الأمر الذي جعل جمهوره يحتفي بهذا الحوار ويتداول صوره الحديثة على المجلة تحت عناوين وتعليقات عديدة معبرة عن محبته واشتياقه للساهر ولجديده.



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