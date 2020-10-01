في أجرأ إطلالة.. هيفاء وهبي تستغني عن السروال وتكشف أردافها.. والجمهور: تبرعوا لها حتى بقميص نوم (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٤٩ مساءً (خاص / دوت الخليج )

أشعلت الفنانة هيفاء وهبي موقع إنستغرام مجدداً ، بصور تجاوزت حدود الجراءة والخطوط الحمراء .

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صور النجمة اللبنانية، تداولها ناشطون وصفحات فنية عبر إنستغرام، وظهرت فيها شبه عارية، مما أثار ردود أفعال عديدة تجاه إطلالتها ، معظمها ناقدة وساخرة.

وقال متابع ساخراً :"تبرعوا لها حتى بقميص نوم" ، وكتب آخر :" أهم الشيء النهود غطيها" ، وعلق آخر قائلًا : "ولا ربع فستان اللي فوقها .. كل شيء باين".

ومؤخرًا أثارت الفنانة هيفاء وهبي. موجة جدل، بعد ظهورها بفستان شفاف يكشف اجزاء حساسة من جسدها .

ووصف متابعون إطلالة وهبي بالفاضحة ، فيما آخرون عبروا عن انبهارهم بجمالها وتفاصيلها وقالوا: "سبحان من صور هالجمال" ، "جميلة في كل الحالات" .

وبدت هيفاء، في الصورة التي نشرتها على حسابها بموقع إنستغرام، وهي تستعرض مفاتنها بجراءة كبيرة، وخاصة الأرداف والساقين والفخذين والصدر بشكل مثير للعيان.

وأشارت إلى أن الإطلالة هي من إحدى جلسات مسلسل " أسود فاتح " الذي دشن عرضه الأحد الماضي.

وكانت هيفاء قد نشرت قبل عرض مسلسل اسود فاتح ، بوستر المسلسل مع مشهد منه عبر حسابها بموقع إنستغرام، وعلقت: "البوستر الرسمي لمسلسل أسود فاتح، حصرياً على شاهد VIP ..ابتداءً من يوم ٢٧ سبتمبر، إنتاج صباح إخوان، وتأليف: أمين جمال، وإخراج: كريم العدل"

مسلسل"أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، صبري فواز، معتصم النهار، رانيا منصور، نانسي صلاح، روجينا، ومن إخراج كريم العدل، وإنتاج صادق الصباح.

وقبل عرضها للبوستر نشرت الفنانة هيفاء وهبي مقطع فيديو من المسلسل، ظهرت فيها وهي تتبادل الاحضان مع الفنان السوري معتصم النهار، ويتهيأن لتكرار مشهد تبادل القبلات بين الفنانين التركيين هاندا أرتشيل وكرم بورسين.

وتغزلت الفنانة اللبنانية، عبر مشاركتها متابعيها، بمقطع الفيديو، في حسابها بتطبيق انستغرام، بالفنان السوري معتصم النهار.

وكشفت عما حصل بينها وبين النجم السوري من حب وغرام ومشاهد جريئة خلال ادوارهما في المسلسل بتعليق على مقطع الفيديو الذي نشرته، قائلة : "الناس حابة يشوفونا سوا بعمل.....بس الله يستر من اللي حيشوفوه بالمسلسل".

وبين الفيديو ، هيفاء وهبي، ومعتصم النهار وهما يحتضنان بعضهما البعض على سطح منزل مطل على قرى يظللها الضباب بكثرة ، في مشهد مشابه لمشهد المسلسل التركي "أنت اطرق بابي "، الذي ظهرا فيه الفنانان هاندا أرتشيل و‫كرم بورسين وهم يتبادلان أطول قبلة تسببت في انفصال الأولى عن حبيبها مراد دالكيتش.

وما أن نشرت الفنانة هيفاء وهبي هذا الفيديو حتى سارع معتصم النهار ليرد على غزلها بعزل مماثل ويشكرها على كلامها الجميل، وذلك من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام قائلاً: "اتشرفت فيكي هيفا...شكرا لكلامك و لروحك الحلوة...الله يحميكي".

مغردون أبدوا خشيتهم من أن يؤدي مشهد مسلسل هيفاء ومعتصم الذي تخطى الخطوط الحمراء، إلى تطليق الأخير لزوجته، أو خلع زوجته له.

والفنان معتصم النهار، متزوج من لين زنبركجي وهي من خارج الوسط الفني، وقد تزوجا عام 2015 وفي العام 2016 رُزقا بطفلتهما ساندرا.

وقالت زوجته في حوار سابق مع مجلة سيدتي، ردا على سؤال أن كانت تغار عليه أم لا : " أبداً لا أغار على معتصم ليس لأني لا أحبه بل من المؤكد أني أحبه كثيراً، ولكن ليس لدي شعور الغيرة عليه من المعجبات. فلدي ثقة كبيرة بنفسي عدا عن أني أعرف مكانتي في قلبه وماذا أعني بالنسبة له".

واضافت "ولذلك أقول إني أفرح بمعجباته وأرى نفسي سعيدة عندما أشاهد الناس يتجمعون حوله. وهذا دليل نجاحه وتعبه. فبالنهاية هو ليس غرضاً أملكه ونحن زوجان لدينا ثقة كبيرة جداً ببعضنا البعض ونحب بعضنا بدرجة كبيرة ومتفاهمان. وبالتالي من الطبيعي أن يكون لديه معجبون وأن أتعامل مع مهنته وشهرته بهذه الطريقة وخصوصاً أني أثق به وأعرف علاقتنا ومدى الصدق الذي يسكنها وبالتالي أعرف أن زوجي ليس من النوع الذي يفكر في أي شيء خارج علاقتن".

رد لين زنبركجي، استحضره العديد من المتابعين، في تعليقاتهم على تغزل هيفاء وهبي بزوجها معتصم النهار، وقالوا إن ردها اقتصر على الحديث عن عدم غيرتها على زوجها من جمهور المعجبات وليس من الفنانات.

واتهموا الفنانة هيفاء وهبي، بأنها استغلت حديث زوجة معتصم عن عدم غيرتها عليه ، لتغازله وتحاول أن توقعه في حبها بعد خلافها مع زوجها العرفي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري ،ووصول قضيتهما إلى المحكمة بعد أن اتهمته بنهب أموال باهظة عليها .



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