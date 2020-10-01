مجددَّا.. ابنة "عمرو دياب" تثير جدل كبير في مواقع التواصل الإجتماعي.. (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ مساءً (متابعات/خاصة )
أثارت "نور"، إبنة الفنان المصري عمرو دياب ، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن إعتقد البعض أنها غيّرت ديانتها، وظهرت ترتدي صليباً في صورة جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة.
وردّت نور على ذلك الأمر بتأكيدها أن السلسلة ترمز الى إحدى الماركات العالمية، التي تتخذ هذا الشكل، مشددةً على أنه ليس صليباً.
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وأعادت هذه السلسلة إلى الأذهان ما تردد عام 2008 عن إعتناق عمرو للمسيحية، بعد إختفائه بسبب مرضه، إلى أن أصدر بياناً نفى فيه إعتناقه المسيحية، وأعرب فيه عن إندهاشه من إثارة موضوع يتعلق بولائه للدين الإسلامين الذي نشأ في كنفه، وتعلّم أصوله من والده، الذي كان يحفظ القرآن الكريم ويجوّده ويفسّره
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A post shared by Noora Diab (@nooradiab) on Sep 28, 2020 at 9:20am PDT
وردت دياب على الاشاعات والأخبار المتداولة بنفيها بشكل قاطع والتأكيد بأن السلسلة التي ارتدتها في ظهورها الأخير ترمز الى لوغو احدى الماركات العالمية في عالم الأزياء
واستذكر الجمهور غياب الهضبة عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة وترجيح المتابعين في تلك الفترة سبب غيابه لتغيير ديانته الى المسيحية ليخرج دياب وينفي الشائعات ويعبر عن تمسكه بقيم وتعاليم الديانة الاسلامية التي تربى في كتفها تحت ظل والده الذي كان يحفظ القران الكريم ويحس تجويده وتفسير معانيه
والجدير بالذكر ان دياب كان قد أطلق منذ فترة قصيرة أغنيته أماكن السهر وحازت الأغنية على اعجاب الجمهور واحتلت الترند في الوطن العربي كأكثر أغنية مسموعة في فصل الخريف
ويشار الى ان دياب كان قد أحيى حفل غنائي في ينبع في المملكة العربية السعودية وقد فيها باقة من أجمل أغنياته أمثال اماكن السهر ومن ألبومه الأخير سهران
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