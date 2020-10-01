بالملابس الداخلية.. نجمة "النهاية" تسقط أرضا وهي ترقص "العمود" في بث مباشر (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:١٤ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

تعرضت نجمة مسلسل النهاية، ناهد السباعي لموقف محرج جدا، وذلك خلال مشاركتها متابعيها على موقع إنستغرام بثا مباشرا لها وهي تمارس رياضتها المفضلة "الرقص على العمود"، بملابس داخلية ضيقة ، تبرز ما تحتها بوضوح.

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وفجأة وخلال البث اختل توازن الفنانة المصرية البالغة من العمر (33) سنة، وسقطت أرضا داخل حجرة التدريبات في منزلها، وانقطع البث مؤقتا، ثم عادت ناهد لممارسة الرياضة من جديد.

هذه اللقطة التي تظهر سقوط السباعي في موقف محرج للغاية، جرى تداولها على نطاق واسع، خاصة على الصفحات التي تهتم بتناقل أخبار النجوم عبر منصات السوشيال ميديا بعناوين مختلفة.

وما بين التشجيع والسخرية، تفاوتت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الموقف، حيث سخر قسم منهم من الفنانة، مشيرين إلى أنها كشفت عن عدم تمرسها على هذه الرياضة بالذات "الرقص على العمود".

وفي المقابل، رأى أخرون أن الليونة والرشاقة التي تتمتع بها النجمة ناهد السباعي، تتميز بها عن الفنانات الأخريات، حيث اعتادت على مشاركة متابعيها أثناء خضوعها لجلسات اليوغا وممارسة الرياضات الصعبة.

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يذكر أن الفنانة السباعي شاركت في مسلسل "النهاية" خلال الموسم الرمضاني الفائت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، وتدور أحداثه بشكل فانتازي خيال علمي بعد مئة عام من الآن.

وقام بأداء دور البطولة في المسلسل إلى جانب ناهد كل من؛ يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، وعدد كبير من النجوم.

وتشارك ناهد أيضا في بطولة الفيلم القصير "هذه ليلتي" إلى جانب شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، والذي يستكمل لاحقا جولته في المهرجانات السينمائية الدولية بعد فوزه بالجائزة الذهبية في مهرجان جنيف للأفلام الشرقية بسويسرا، حيث ينافس في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لمهرجان للسينما العربية في الفترة ما بين الـ 8 وحتى الـ 13 من أكتوبر الجاري.

كما يشارك الفيلم وهو من سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، في مهرجاني أونتاريو السينمائي الدولي ومهرجان السينما الأفريقية ببلجيكا، وذلك بعدما حظي العام الماضي بعرضه الأول بمهرجان الجونة السينمائي الدولي.



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