نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سقوط ناهد السباعي أثناء الرقص على العمود تثير موجة سخرية واسعة.. (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ مساءً (متابعات/خاصة )

تعرف الفنانة ناهد السباعي بحبها الشديد لممارسة الرياضات المختلفة، ومؤخرا شاركت متابعيها بفيديو وهي تمارس رياضة الرقص على العمود. نشرت ناهد السباعي الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على Instagram، وهي ترقص على العمود، كاشفة عن عدم تمرسها واحترافيتها بعد في هذه الرياضة، لتسقط أرضًا ثم تنجح في التجربة بعد ذلك. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: "رونالدو" يستعرض جسد "جورجينا" بصورة ساخنة من على الفراش كيم كارداشيان تفاجئ الجمهور بتجميد حساباتها بمواقع التواصل .. شاهد السبب بعد تصدره الترند.. تعرف على قصة هاشتاغ "هيا الشعيبي تسيء للسعودية" في ظهور نادر.. الفنانة المعتزلة جيهان نصر تتقدم الصفوف في "النافورة" (شاهد) وضعت يدها بمكان حساس.. هيا مرعشلي تفقد الجمهور صوابه بهذه الحركة (شاهد) بملابس مكشوف.. ميس حمدان تمارس تمارين رياضية أثارت أنتقادات حادة (فيديو) الأربعاء القادم.. تعرف على توقيت عرض الجزء الثاني من "المؤسس عثمان" وتردد قناة البث أبو هشيمة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول ياسمين صبري بالملابس الداخلية.. نجمة "النهاية" تسقط أرضا وهي ترقص "العمود" في بث مباشر (فيديو) في أجرأ إطلالة.. هيفاء وهبي تستغني عن السروال وتكشف أردافها.. والجمهور: تبرعوا لها حتى بقميص نوم (صور) هيفاء وهبي الضحية رقم 2 بعد دانا جبر وصورها المسربة تجتاح مواقع التواصل بالصور.. هنا الزاهد تتحول إلى نسخة من "مارلين مونرو" والجمهور ينبهر ويعرض عليها طلب غير متوقع (صور) كما لم ترونه من قبل.. كاظم الساهر يطل على الجمهور عبر فيديو وصور مجسمة (شاهد) شاهد.. مطالبة واسعة بحذف صورة نادرة تجمع نورمان أسعد وطليقها أيمن زيدان.. والجمهور يرد بنشر صور أخرى فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة Advertisements View this post on Instagram ناهد السباعي تمارس الرياضة في المنزل A post shared by Fanonline (@fanonline1) on Sep 29, 2020 at 2:41pm PDT View this post on Instagram ناهد السباعي تمارس الرياضة في المنزل A post shared by Fanonline (@fanonline1) on Sep 29, 2020 at 2:41pm PDT View this post on Instagram ناهد السباعي تمارس الرياضة في المنزل A post shared by Fanonline (@fanonline1) on Sep 29, 2020 at 2:41pm PDT A post shared by Fanonline (@fanonline1) on Sep 29, 2020 at 2:41pm PDT يشار إلى أن ناهد السباعي شاركت في رمضان 2020 في مسلسل "النهاية". مسلسل "النهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.

انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سقوط ناهد السباعي أثناء الرقص على العمود تثير موجة سخرية واسعة.. (شاهد) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع احداث نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.