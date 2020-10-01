بملابس مكشوف.. ميس حمدان تمارس تمارين رياضية أثارت أنتقادات حادة (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢١ مساءً (خاص / دوت الخليج )

ظهرت الفنانة ميس حمدان، وهي تمارس تمارين في إحدى الصالات الرياضية ، بملابس مكشوفة مما أثار موجة أنتقادات صاحبها جدل بين جمهورها.

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وفيما انتقد البعض الفنانة الأردنية، بسبب ما أسموه " ملابسها الفاضحة " أثناء ممارستها التمارين الرياضية، أشاد البعض الآخر، بلياقتها العالية وجمالها الساحر.

ولوحظ أن العديد من محبي ميس حمدان، قاموا بالدفاع عنها بعد تعرضها لانتقادات حادة من قبل ناشطين بمنصة إنستغرم، عقب تداول صورتها التي ارتدت فيها ملابس رياضية مكشوفة ونشرتها على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على "إنستغرام" .

وقال المدافعون عن الفنانة ، أن تلك الملابس مناسبة لممارسة الرياضة، ولا يشوبها أي عيب .لافتين إلى أن العديد من الفنانات والمشاهير ظهروا بملابس مكشوفة بشكل أكبر من ملابسها.

ودائما ما تنشر الفنانة ميس حمدان، عبر حسابها بموقع إنستغرام، صورا وفيديوهات لها وهي في الصالات الرياضية تؤدي التمرينات، بعضها قاسية

وظهرت مؤخراً في إحدى الفيديوهات وهي تستعطف مدربها كي لا يطلب منها ممارسة تمارين صعبة.

وقالت مي لمدربها: "الفنان إنسان" في إشارة منها لصعوبة التمريات الرياضية، وكانت مرتدية بنطلوناً رياضيًا باللون الأسود وعليه توب رياضي أيضا ستوميك أظهر بطنها بينما تلعب نط الحبل والضغط على الكرسي.

من جهة أخرى، صرحت ميس بإنها تعاقدت مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم «اصحى صحصح»، مشيرة إلى أنها لم تتعاقد معه على ألبوم كامل، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية.

وأضافت أنه من المقرر طرح أغنية «اصحى صحصح» عبر عدد من القنوات والإذاعات واليوتيوب، اليوم (الخميس) الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، والأغنية من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر.

يذكر أن ميس حمدان كانت قد قررت تأجيل طرح الأغنية بسبب أحداث لبنان، حيث كان من المفترض أن يتم طرحها بداية الشهر الماضي.

ميس حمدان، هي فنانة ومقدمة برامج أردنية. ولدت في اﻹمارات العربية المتحدة عام 1982، ودرست في كلية التجارة بجامعة القاهرة، وبعدها عملت في مجال الإعلانات وعرض الأزياء والأغاني المصورة.

واشتهرت الفنانة حمدان ، من خلال البرنامج التليفزيوني الساخر CBM في عام 2003 الذي كان متخصصًا في تقديم الاسكتشات الكوميدية.

شاركت بعدها في عدد من المسلسلات التليفزيونية الخليجية، منها: خارطة أم راكان، سوالف حريم، قرقيعان 3، ثم شاركت بأعمال سينمائية مصرية للمرة الأولى من خلال فيلم ظرف طارق عام 2006، وفيلمي :عمر وسلمى، شارع 18، بالإضافة إلى الفيلم السعودي كيف الحال، واستمرت كذلك في تقديم الدراما التليفزيونية، من خلال مسلسلاتها: المصراوية 2، صبايا 3، النار والطين، كيكا على العالي.



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