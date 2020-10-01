بعد تصدره الترند.. تعرف على قصة هاشتاغ "هيا الشعيبي تسيء للسعودية"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:١٥ مساءً (دوت الخليج)

تصدرّ هاشتاغ "هيا الشعيبي تسيء للسعودية" الترند على "غوغل" السعودية وذلك بعد اتهام مغردين سعوديين لها بالإساءة إلى بلادهم وذلك بسبب صورة نشرتها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" .

ونشرت الشعيبي سلسلة صور بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مع زعماء عرب. لكن إحدى تلك الصور أثارت غضب السعوديين مما دفعهم إلى التعبير عن ذلك عبر هاشتاغ "هيا الشعيبي تسيء للسعودية".

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ورغم أن أكثرية المغردين أجمعوا على أن الشعيبي أهانت السعودية، إلا أن آخرين دافعوا عنها بالإشارة إلى الصورة التي نشرتها للملك سلمان والأمير الراحل.

وشمل الهجوم على الفنانة الكويتية إهانات واتهامات لها بالإساءة إلى السعودية رغم كون الأخيرة سببا في نجاحاتها الفنية حسب تعبيرهم، لاسيما بعد أن لمع نجمها إلى حد كبير في مسلسل "طاش ما طاش" الكوميدي السعودي.



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