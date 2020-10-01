"رونالدو" يستعرض جسد "جورجينا" بصورة ساخنة من على الفراش

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٢ مساءً (دوت الخليج)

اكتسحت صورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، مع زوجته وأولاده فوق سرير النوم مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ‏كريستيانو الصورة مع زوجته وأطفاله من السرير معلقا عليها: "أفضل طريقة لبدأ يومك".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وتعليقا عليها قالت إحدى المدونات وتدعى ياسمين: "‏موضوع ان رونالدو في الآخر بقى راجل متجوز وعنده ٣ عيال (أو أكتر) وعندهم منشر في البيت كان واضح في صور أخرى وبينزل صور صباحية مع المدام والعيال في تسلسل الحياة النمطية العادية بعيدًا عن أجواء الشبحنة و أوهبت حياتي للشقاوة أنتريستنج جداً D".

ليرد عليها المدون أحمد السيد بقوله: "‏‎إكتشفت دا فعلاً، خصوصاً نزل صورة من كام يوم انه بيدرس وبيتعلم وكدا.. وإكتشفت ان المرقعة والشبحنة فترة بس مش هي الحياة الطبيعية اللي المفروض نعيشها أو هي متتسماش حياة بمعني أصح لانها هتكون بلا قيمة".

بينما نشرت معرفات لحسابات أخرى تعليقات فكاهية على الصورة مثل:

- "‏‎الولد الكبير اختفى من المشهد عقب ماقال انه يحب ميسي.. الله يعينه على التعنيف".

- ‏‎من كثر ماينزل صورته مع اهله احس شوي ونسكن عنده.

- ‏‎واضح ان الاولاد دخلوا فى وقت غير مناسب.





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