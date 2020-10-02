نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لأول مرة.. كشف سر ظهور "قبر أردوغان" في مسلسل وادي الذئاب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

نشرت صحيفة "يني عقد" بياناً صحافياً قامت باصداره شركة "بانا فيلم"، وهي الشركة المُنتجة لمسلسل "وادي الذئاب"، والذي جاء كردٍّ على اتهامات نقلتها قناة "بياض تي في"، والتي قالت إنّ "مسلسل وادي الذئاب، وبطله الأول نجاتي شاشماز المعروف بمُراد علمدار، كانا يدعمان فكرة الإنقلاب.

واستدلت القناة على ذلك بنشر مشهدٍ من إحدى حلقات المسلسل في موسم 2012، وفيها يظهر علمدار أمام قبر كُتب عليه اسم أردوغان، وذلك بعد ثلاثة أشهر من أزمة شباط العام 2012، كما استدلت القناة أنّ إدارة المسلسل قد اشترت حقوق اسم وادي الذئاب انقلاب، وذلك قبل عدة أشهر من محاولة انقلاب 15 تموز، وكذلك اشترت اسم نطاق لموقع الكتروني خاص بهذا الاسم".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وذكرت الصحيفة التركية في تقريرها، ان شركة "بانا فيلم" نفيها هذه الإدعاءات جملة وتفصيلاً، وذكرت الشركة في بيانها، أنّ "المشهد المذكور تمّ تصويره في إحدى المقابر التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، وأنّ إجراءات التصوير هناك تتطلب عدم المس أو تغيير القبور، ما جرى مجرّد تصادف".

ونفت الشركة نفياً قاطعاً ما ذكرته القناة بأنّ "إدارة المسلسل قامت بتغيير المكتوب على القبر ووضع لافتةٍ مكتوب عليها عائلة أردوغان، كما يظهر ذلك في الحلقة المذكورة، وفي الفيديو المرافق".

وأشار البيان إلى أنّ "قناة بياض تي في قد صورت قبراً آخراً في مقبرة أخرى، على أنّه القبر الذي تمّ تغيير اسمه إلى أردوغان". وقالت القناة إنّ "وضع اسم أردوغان كان مقصوداً وإنّه تمّ تغيير اسم القبر.

وذكرت "يني عقد" نقلاً عن الشركة قولها، أنّ "ما قامت به القناة استهداف لمسلسل وادي الذئاب، وأنّ أسرة البرنامج سترفع دعوى لمقاضاة القناة بتهمة تزوير الأدلة والتشهير، وأنّها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوق المسلسل ومتابعيه".



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