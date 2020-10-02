أبو هشيمة ينفصل عن ياسمين صبري ويعود لهيفاء والجمهور: أخذها لحم ورماها عظم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً (دوت الخليج - خاص)

ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين تصريحات رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الأخيرة حول طليقته هيفاء وهبي والإطلالة الأخيرة التي ظهرت بها زوجته ياسمين صبري وأثارت الجدل.

وتحدث أبو هشيمة مؤخراً عن استمرار علاقته مع طليقته الفنانة اللبانية هيفاء وهبي، مؤكداً أن قصة حبهما باقية رغم الانفصال.

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أبو هشيمة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول ياسمين صبري

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وقال في تصريح صحفي “انفصالي عن هيفاء وهبي لا ينفي قصة الحب والعشرة التي دامت طوال ست سنوات، وهي التي جعلت طلاقنا يتم بشكل متحضر، وفي إطار الاحترام المتبادل يسمح باستمرار الصداقة بيننا”.

وكانت الفنانة ياسمين صبري ظهرت قبل أيام بخسارة وزن ملحوظة ونحافة لافتة أثرت على وجهها بشكل واضح.

وقال متابعون أن سبب نحافة ياسمين صبري وتغير شكلها الأخير قد يعود لحدوث مشاكل بينها وبين زوجها أبو هشيمة على خلفية تصريحاته حول هيفاء وهبي.

وعلق أحد المتابعين على الموضوع بالقول " أحمد أبو هشيمة أخذ ياسمين صبري لحم ورماها عظم".

وكانت ياسمين صبري عادت قبل نحو أسبوعين من إجازتها التي قضتها في اليونان برفقة زوجها رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة.

واحتفل أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بزواجهما فجأة قبل أيام قليلة من شهر رمضان الماضي، حيث عقدا قرانهما في أجواء عائلية بسيطة، بحضور أفراد أسرتيهما فقط.





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