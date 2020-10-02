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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعود السبب في تفضيل السيارات كوسيلة نقل مع أنّها تعتبر باهظة بعض الشيء إلى سهولة التنقل فيها من مكان إلى آخر وبسرعة عالية، كما أنّها تعطي الفرد شعورًا بالخصوصية لعدم وجود أيّ شخص خارج العائلة، بالإضافة إلى شعور الفرد بالراحة والسلامة على أفراد عائلته و ممتلكاتهم الخاصة، وعدم تعرض أيّ فرد منهم للسرقة أو أي نوع آخر من المضايقات.

لكن من المهم الانتباه إلى العديد النصائح قبل شراء سيارة جديدة، وهذا ما سنذكره فيما يلي:

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إليك 6 نصائح ضرورية قبل شراء سيارة جديدة (تعرف عليها).

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من المؤكد اهمية اقتناء سيارة جديدة للعائلة، لكن من المهم الانتباه لبعض النصائح لتجنب الشعور بالندم فيما بعد، ومن أهم النصائح قبل شراء سيارة جديدة هي النصائح الآتية:

1- دراسة عدد أفراد العائلة الذين سيركبون السيارة وشراء السيارة المناسبة لعددهم.

2- سؤال النفس عن الهدف من شراء هذه السيارة، حيث يجب الانتباه أن لا يكون الهدف من الشراء هو التفاخر بين الفرد وجيرانه أو معارفه، بل الهدف هو الحاجة لهذه السيارة للتنقل على سبيل المثال.

3- تعيين الميزانية المناسبة وشراء سيارة ضمن هذه الميزانية، مع مراعاة جاهزية المبلغ عند دفعه كاملًا أو القدرة على تأمين الأقساط حتى سداد الثمن.

4- دراسة وضع استهلاك هذه السيارة للمال في عمليات التصليح، كما من المهم دراسة وضع توفر قطع الصيانة لهذه السيارة لحين الانتهاء من دفع أقساطها.

5- التفكير في معدل استهلاك السيارة للوقود مع وضع عدد تقريبي لاستهلاكها بحسب استخدام الفرد لها.

6- من المهم الانتباه لعدم الانخداع بالأقساط الميسرة التي تستمر لفترة طويلة جدًا، لذلك يجب حساب الدفعة الكلية والتأكد من تطابق السعر الكامل مع الأقساط، حيث إنّ العديد من مندوبي المبيعات يقومون بوضع أقساط ميسرة لكنّها في الحقيقة تساوي أكثر بكثير من قيمة السيارة الحقيقية.

نصائح للمحافظة على سلامة السيارة

من المهم قبل امتلاك سيارة جديدة أن يقوم الفرد بالبحث عن أحدث أدوات الأمان التي يجب توافرها في السيارة، مثل:

الكيس الهوائي والزجاج الأمامي صعب الكسر، والكاميرا الاحتياطية التي تقوم بتصوير النقطة العمياء للسائق، وتصور أيضًا الطريق خلف السيارة، وتُعدّ هذه الأساسيات المضافة إلى السيارات الحديثة شديدة الأهمية، نظرًا لزيادة مستوى الإصابات والوفيات التي تحدث نتيجة الحوادث المرورية، بالإضافة إلى ضرورة اختبار استجابة المكابح قبل شراء سيارة جديدة أو مستعملة، مع وضع الفرد بحسبانه الصيانة الدورية للسيارة وحساب تكلفتها.

في المقابل يرافق ذكر أهمية توفر أدوات الأمان في السيارة بعض التحذيرات للسائقين أثناء قيادة السيارة، بالتأكيد لا يوجد سيارة مثالية تستجيب مئة بالمئة لصاحبها ولا تتسبب بحوادث المرور، ولذلك يجب الانتباه إلى قواعد السلامة المرورية وتجنب القيادة بسرعة أعلى من المسموح بها، مع الانتباه إلى اشارات المرور والعلامات المرورية والاتزام بها، وهذا ما سيقود إلى شراء سيارة جديدة آمنة من جميع النواحي الاقتصادي والصحية وغيرها.