إيفانكا ترامب تحضر اجتماع أممي بدون ملابس داخلية وتلفت أنظار العالم.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

أعاد رواد مواقع التواصل تداول صور مثيرة لإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثارت موجة من الجدل خلال اجتماع اجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي, وظهرت إيفانكا ترامب وهي ترتدي قميصا أزرق بدون حمالة صدر بشكل لافت للنظر ما عرضها لانتقادات واسعة. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: تسريب 3 صور فاضحة للفنانة جوري بكر تكشف تفاصيلها بوضوح وتشعل "إنستغرام" (شاهد) غادة عادل تثير ضجة بظهورها في حضن رجل ملتحي.. والمفاجأة في هويته! لأول مرة.. كشف سر ظهور "قبر أردوغان" في مسلسل وادي الذئاب أبو هشيمة ينفصل عن ياسمين صبري ويعود لهيفاء والجمهور: أخذها لحم ورماها عظم قرصنة جديدة.. ريماس منصور تكشف عن تسرب صور وبيانات شخصية خاصة بها وبـ 50 فنانة لشخص مجهول (فيديو) "رونالدو" يستعرض جسد "جورجينا" بصورة ساخنة من على الفراش كيم كارداشيان تفاجئ الجمهور بتجميد حساباتها بمواقع التواصل .. شاهد السبب Advertisements بعد تصدره الترند.. تعرف على قصة هاشتاغ "هيا الشعيبي تسيء للسعودية" في ظهور نادر.. الفنانة المعتزلة جيهان نصر تتقدم الصفوف في "النافورة" (شاهد) وضعت يدها بمكان حساس.. هيا مرعشلي تفقد الجمهور صوابه بهذه الحركة (شاهد) بملابس مكشوف.. ميس حمدان تمارس تمارين رياضية أثارت أنتقادات حادة (فيديو) الأربعاء القادم.. تعرف على توقيت عرض الجزء الثاني من "المؤسس عثمان" وتردد قناة البث أبو هشيمة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول ياسمين صبري بالملابس الداخلية.. نجمة "النهاية" تسقط أرضا وهي ترقص "العمود" في بث مباشر (فيديو) فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة وركزت الكاميرات والحاضرين على إطلالة ابنة ترامب الفاضحة التي غدت مادة دسمة للصحافة. ويأتي تداول الصور بالتزامن مع نشر ماري ترامب، ابنة أخ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مجموعة جديدة من التسجيلات السرية مع الشقيقة الكبرى للرئيس ترامب، وصفت فيها ابنته إيفانكا بأنها "نسخة مصغرة من دونالد".

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