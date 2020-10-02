ممثلة شهيرة تتحدث عن رأيها في الزواج وتبين موقفها من المشاهد الساخنة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

رفضت نجمة برنامج المواهب “ستار أكاديمي” الفنانة السورية “ميريام عطالله” تقديم المشاهد الساخنة في الدراما.

وفي لقاء صحفي قالت عطالله إنها من غير الممكن تأدية هذه المشاهد التي تحتوي على الجـ.رأة الصـ.ارخة.

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وتابعت بأنها لن تقدم مشهد يحتوي حتى على قبـ.لة، مشيرة إلى أنها تشعر بالقـ.رف والإشمـ.ئزاز “بقرف من البوس”.

أما عن الرقص أشادت ميريام عطالله بهذه الموهبة معتبريته فن كغيره من الفنون كالتمثيل والغناء إلا أن المجتمع الشرقي ينظر إلى هذه المهنة على أنها تعـ.ري.

وكشف عن قيامها بعض من عمليات التجميل التي لم تذكر لتحسين بعض المناطق في الوجه، مؤيدة كل من يقوم بها بشرط أن يحافظ على ملامح الوجه الأساسية.

حياة ميريام عطالله العائلية غير بعيدة عن الأضواء والشهرة، حيث قالت بأنها لم تكن هي لتتخذ قرار تأجيل الزواج ولكن الظروف لم تسمح لها بذلك.

مؤكدة بأنها لن تضحـ.ي بحياتها العائلية من أجل الفن، مبدية إستعدادها للزواج في حال كان هناك نصيب لأنها تؤمن به.

وقد حققت ميريام عطالله شهر واسعة بعد نجاحها في برنامج المواهب سوبر ستار ودخلت من بعده عالم التمثيل إلى جانب موخبتها الغناء وشغفها الرقص.



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