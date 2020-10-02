رصاصة واحدة تنهى مشوار أرطغرل الفني

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

يتسائل الكثير من عشاق ومحبي النجم التركي ألتان دورزيتان عن سبب فشله في مسلسل الرصاصة رغم نجاحه الباهر بشخصية أرطغرل

وفي خبر صادم لعشّاق النجم التركي أنجين ألتان دورزيتان الشهير بشخصية أرطغرل، أعلن عن توقّف مسلسله "الرصاصة" قبل حوالي تسعة أشهر بسبب تدني نسبة المشاهدة على العمل وعدم استطاعته منافسة المسلسلات التي تعرض هذا الموسم رغم نجومية وشعبية أنجين التان دوزياتان.

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الإعلان عن توقّف المسلسل أثار كثيراً من الجدل من المتابعين العرب ومحبّي النجم التركي أنجين التان الذين انتقدوا ذوق المشاهد التركي، معتبرين أن ذوقهم مختلف عن ذوق المشاهد العربي، لا يهتمون لأمر نجمهم المفضل حتى ولو كان أرطغرل نفسه، على عكس الجمهور العربي الذي وإن كان العمل لا يستحق المديح يطبّل محبو النجم لعمله على حساب الذوق العام.

وبغض النظر عن اختلاف وجهات النظر، فإنّ المشاهد التركي يثبت مجدداً أنّ النجومية الحقيقية ليست للممثل مهما بلغت نجوميته وعلا مكانه، بل الانتصار الحقيقي لقصة العمل، مهما كانت ضخامة الإنتاج وتكلفته فقد سبق أن توقف مسلسل "محمد الفاتح" بعد الحلقة السادسة للنجم كنان اميرزوالي اوغلو الذي يعتبر ملك الدراما في تركيا رغم التكلفة العالية للحلقة الواحدة والديكورات الضخمة، إلا أن المسلسل لم يحقق نسبة مشاهدة عالية.

يذكر أن التان حقق نجاح غير مسبوق في شخصية ارطغرل وحقق المسلسل مشاهدات قياسية واصبح الحديث عن عودة في مسلسل عثمان الجزء القادم محل اهتمام وترقب كبير من عشاقه ومحبيه.



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