ممثلة شهيرة تعترف: نمت في سرير صدام حسين وهذا ماوجدته في حمامه الخاص

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

زعمت المغنية والممثلة الأسترالية صوفي مونك إنها نامت في سرير صدام حسين بأحد قصوره الفارهة في بغداد، بعد سقوط نظامه عام 2004.

وقالت مونك في تصريحات لإذاعة KIIS FM، الأميركية، أنها زارت العراق للترفيه، برفقة القوات الأسترالية التي شاركت قوات التحالف في غزو العراق ونامت على سرير صدام، في أحد قصوره الفارهة.

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وقالت الفنانة الأسترالية إن «الحمّام الخاص بصدام كان خيالياً، ففي السقف توجد ثريا مضيئة، وزينة رائعة وألماس متواجد في كل مكان».

وسقط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إثر دخول الجيش الأمريكي العاصمة العراقية بغداد في يوم التاسع من أبريل (نيسان) 2003.



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