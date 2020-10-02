"الفيل الأزرق " العربي يشارك في مهرجان "آرهوس" بالدنمارك (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٠ مساءً (خاص / دوت الخليج )

يستعد مهرجان آرهوس للفيلم العربي بالدنمارك لعرض الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" العربي ، مساء غد السبت.

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مهرجان آرهوس للفيلم العربي بالدنمارك أول مهرجان رسمي بالتعاون من وزارة الثقافة ومؤسسات السينما الدنماركية، ويهدف إلى إبراز التنوع، من خلال عرض مجموعة مختارة من الأفلام العربية التي توضح معالم الثقافة العربية، إلا أنه لم يستطع منافسة المهرجانات العربية فى أوروبا حتى الآن وعلى رأسها مهرجان مالمو بالسويد.

أحداث "الفيل الأزرق " الجزء الثاني، تدور بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول من الفيلم، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

ويضم الجزء الثاني من الفيل الأزرق ، فريق ونجوم الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد، المؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير أحمد المرسي، المونتير أحمد حافظ، الستايلست ناهد نصر الله، المؤلف الموسيقي هشام نزيه ومصمم الديكور محمد عطية، إضافة إلى المنتج أحمد بدوي مدير شركة سينرجي فيلمز التي أسسها المنتج تامر مرسي.

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، شيرين رضا، وتارا عماد، واخرج مروان حامد.



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