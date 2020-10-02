هكذا بدت نادية البساط اثناء خروجها من المستشفى بعد منع إبنتها وابنها من تبادل القبلات والاحضان (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٦ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

فاجأت الإعلامية اللبنانية نادية البساط متابعيها بإعلان إصابتها بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

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وفي السياق نشرت، على حسابها الخاص بموقع تويتر، صورة التقطت لها أثناء خروجها من المستشفى وبدت على وجهها علامات المرض.

وأشارت من خلال التعليق إلى أنها لم تشف تماماً من المرض وأنها تصر على التغلب عليه. وغردت: "ظهرت من المستشفى بس بعد ما ربحت الحرب ضدّ كورونا. بس قربت إربح".

وتفاعل معها الكثير من متابعيها ونجوم الشاشة من زملائها الذين تمنوا لها التخلص من الوباء في أقرب وقت ممكن.

كما نشرت الإعلامية اللبنانية ،على حسابها بمنصة إنستغرام، نصاً كشفت فيه الأعراض التي عانت منها والتي بدا أنها صعبة جداً على حد قولها.

يأتي هذا بعدما أعلنت بساط في وقت سابق، إصابة ابنها وابنتها تمارا وعاطف النقيب، بكوفيد 19. وحينها كتبت على الحساب نفسه: "لا شكّ انها من أصعب تجارب الحياة. وصل اولادي الى لبنان كلٌ من بلد وكشف فحص الكورونا انهم يحملون الفيروس، فتلاقوا في غرفة مستشفى بعد أن تودعوا من ستة أشهر. الطبيب منعهم من التقبيل والغمر، لكنهم كانوا سوياً بالقلب وقريباً بإذن الله سينتصرون على المرض نهائياً".





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