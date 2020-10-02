نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لأول مرة منذ ولادتهما.. ظهور إبني الفنانة زينة من أحمد عز بعد ثبوت نسبهما (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٤٨ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

فاجأت الفنانة المصرية زينة، جمهورها بصورة لطفليها من مواطنها الفنان أحمد عز ، للمرة الأولى منذ ولادتهما قبل 7 سنوات، وبعد ثبوت نسبهما للأخير الذي حاول إنكار ابوته لهما ليتخلص من تكاليف النفقة وللتغطية على تركه لهما ولزوجته في أمريكا.

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حرصت "زينة" على ظهور الطفلين من ظهرهما دون الكشف عن وجههما، وعلقت زينة على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع الصور الشهير "انستغرام"، قائلة: "أنا اتولدت من ٧ سنين لحظة ما اتولد زين وعز ولسه المشوار طويل يارب، أحميهم واحفظهم.. يا رب طول في عمري وقدرني أسعدهم وأربيهم أحسن تربية واطلعهم رجالة ينفعوا نفسهم وبلدهم".

وتابعت "أحمدك وأشكرك يا رب لا أملك غير الشكر لله وحده، كل سنة وانتوا طيبيين، العمر كله يارب، والصحة والستر والسعادة والنجاح والفلاح لأولادي وكل الاطفال، ربنا يحفظهم".

وتفاعل الكثير من المتابعين، مع صورة طفلي "زينة"، حيث قالت الفنانة ريم البارودي :"ربنا يحفظهم ويحميهم ويبارك فيهم ويسعدك بيهم وتشوفيهم احسن واسعد الخلق ويخليكي ليهم كل سنه وهما طيبين وعقبال مليون سنة".

وعلقت الفنانة أنغام قائلةً : "ربنا يحفظهم ويحفظك ليهم ويفرح قلبك وتشوفيهم احلي رجاله في الدنيا".

وواصل الفنانون تهنئة الفنانة زينة بعيد ميلاد طفليها، حيث قالت الفنانة نادية الجندي :"الله يحفظهم يا رب"، وعلقت الفنانة المصرية عبير صبري قائله :"ربنا يحفظهم ويخليهم ويفرحك بيهم يا حبيبتي".

وكتبت الفنانة ايمان العاصى :" حبايبي العمر كله في صحة و سعادة يا رب "، أما الفنانة التونسية "لطيفة" قالت :"ربنا يحميهم ويحافظ عليهم ويخليهملك ويخليكى ليهم".

على الجانب الآخر، كانت الفنانة زينة قد ظهرت في برنامج متلفز منذ أيام، وكشفت للمرة الأولى التفاصيل الكاملة حول أزمتها مع زوجها السابق الفنان المصري أحمد عز، بعد مرور 7 سنوات على الصراع الذي شغل الرأي العام في مصر.

وقالت زينة، إنهما تزوجا وسط حضور عائلتها والمقربين بإقامة احتفالية على نطاق ضيق، وأجهشت بالبكاء عندما بدأت الحديث عن التفاصيل وردود أفعال الجمهور حول القضية مؤكدة أنها تعرضت للظلم وسمعت الكثير من الكلام الذي لا يصدقه عقل.

وكشفت زينة أن الزواج تم عام 2012 واستمر لمدة 3 سنوات إلى أن ساءت العلاقة بينهما وتخلى عنها وعن طفليها وتركهما في أمريكا وعاد إلى مصر، ورفض تطليقها فاضطرت لرفع دعوى خلع للتخلص منه.

واكدت أن زواجها من "عز" كان مشهرا بين أهلها ومقربين منهما، لافتة إلى أنهما كتبا ”ورقة“ على أن يتم توثيقها في الخارج ليكون زواجهما مدنيا، مبينة أنها وافقت لأنها كانت مسافرة لقضاء شهر العسل.

وعن كواليس حبها له قالت إنها أحبته لمدة 10 سنوات عندما قام ببطولة فيلم ”الشبح“ رغم أنها تعرفه منذ فيلم ”مذكرات مراهقة“ والذي لم تشارك فيه، موضحة أنه كان يتركها ويعود إليها حسب مزاجه وكانت تتقبل لأنها تحبه.

واختتمت قائلة: ”أطلب من أحمد عز إنه يبطل يغلط فيا، من فضلك كفاية حروب يا أحمد“.

ومؤخراً تمكنت الفنانة زينة من حصول حكم قضائي يلزم الفنان أحمد عز بالنفقة على طفليهما بعد أن أثبتت التحاليل الطبية نسبهما له بعد إنكاره ذلك بهدف عدم دفع تكاليف النفقة عليهما ولتبرير تخليه عن واجبه تجاههما وتجاه زوجته السابقة زينة .



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