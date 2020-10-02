نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إلى ماذا يؤدي نقص الحديد في الجسم؟؟ (احذر) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - عنصر الحديد الحديد هو عنصر غذائي أساسي يساعد على أداء العديد من الوظائف في الجسم كل يوم، ومن أهم الوظائف التي يقوم بها، هو المساعدة في نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ونقص الحديد في الجسم يؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، ذلك لأن الحديد ضروري لتصنيع الهيموجلوبين، الذي هو بروتين في خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين حول الجسم.

وإذا لم يكن هنالك كمية كافية من الهيموجلوبين، فلن تحصل الأنسجة والعضلات على كمية كافية من الأكسجين ولن تتمكن من العمل بفعالية، وهذا يؤدي إلى فقر الدم، وعلى الرغم من وجود أنواع مختلفة من فقر الدم، فإن فقر الدم الناتج عن نقص الحديد هو الأكثر شيوعًا في العالم.

قد يهمك أيضًا:

كورونا يتمكن من ميلانيا ترامب وزوجها.. والطبيب المعالج يكشف آخر تطورات حالتهما الصحية

إليك 6 نصائح ضرورية قبل شراء سيارة جديدة (تعرف عليها).

إذا شعرت بهذا الإحساس الغريب على جسمك فأنت تعاني من نقص فيتامين B12 الحيوي والمهم لحياتك

دولة عربية تعلن تعليق الرحلات الجوية مع تركيا

من هو الرجل الأقوى من بين هؤلاء المتنافسين الثلاثة لمنصب ولي العهد في الكويت خلفًا للشيخ نواف الاحمد ؟؟

ثوانٍ معدودة فصلت بينها وبين الموت … شاهد: امرأة تنجو بأعجوبة بعد اقتحام سيارة مسرعة مطعم

على اشكال ثعابين وتماسيح وحيوان النمس.. باحثون يعثرون على مفاجأة أثرية تحت الأرض في مصر

يُنقص الوزن ويقي من السرطان والسكتات الدماغية.. دراسة حديثة تكشف فؤائد مذهلة لخمسة جرامات من الفلفل الحار



سفاح تويتر يعترف: قتلت 9 أشخاص وقطّعت جثثهم وخزنتهم داخل ثلاجات

طول أصابعك يدل على خطر الإصابة بهذا المرض الخبيث



منها يوازن نسبة السكر في الدم .. فوائد مذهلة للفلفل الحار (تعرف إليها)

أول إجراء قوي بعهد الشيخ نواف الأحمد .. "الإطاحة" بقائد عسكري كبير في الجيش الكويتي (الاسم والصورة + المنصب)

الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تشعل غضب السعوديين بصورة لأمير بلادها الراحل الشيخ صباح الأحمد!! (شاهد)

“صواعق وبروق وأمطار” عاصفة تضرب مكة.. شاهد لحظة فزع موثق الفيديو!

طائرات عسكرية مصرية تتوجه نحو هذه الدولة العربية لإنهاء أزمة طارئة

دراسة تحذر من هذه “الطريقة الشائعة” التي يتبعها الكثيرون لإنقاص الوزن

شاهد.. سيول قوية في السعودية تجرف ما في طريقها بالشوارع ومنسوب المياه يغرق السيارات! (3 فيديوهات)

الشاهين “العماني” يكشف مفاجأة: هذا ما كان يفعله أمير الكويت الراحل “صباح الأحمد” لأجل “عيال زايد”

أول ظهور “قوي” لوزير الخارجية العماني السابق “يوسف بن علوي” بعد شهر من الإطاحة به

صور أرشيفية من تاريخ الشيخ نواف الأحمد تخبرك حقيقة أمير الكويت الجديد .. منها إبان غزو صدام حسين للكويت (شاهد)

إليك 3 طرق لإدارة محادثة محرجة

إحذر: ماء الليمون يمكن أن يسبب 5 حالات "خطيرة".. لا تتجاهلها

أردوغان يتحدث عن العثور على آثار المقاومة العثمانية في القدس

البيض الفاسد يسبب الإسهال والقيء وتشنجات المعدة.. إليك طرق بسيطة لمعرفة “البيض الفاسد” قبل أن تشتريه

هل تذكرون واقعة نحر الطفل السعودي “زكريا” أمام والدته بطريقة بشعة بالمدينة؟.. مصادر تكشف الحكم الصادر بحق الجاني!

ليلة مرعبة في عرس مصري بعد إصابة المعازيم بحالات هستيرية وغير طبيعية والشرطة تتدخل (صور)

ما لا تعرفه عن ولي عهد الكويت الجديد خلفًا للأمير نواف الأحمد

الفنان الإماراتي “حسين الجسمي” يغني لـ إسرائيل احتفاءاً باتفاق التطبيع (فيديو)

Advertisements

ضغوط على الكويت للسلام مع إسرائيل بعد رحيل الأمير صباح الأحمد وصعود الشيخ نواف .. وصحيفة أمريكية تكشف (التفاصيل)

مي العيدان تنفجر غاضبة من تعزية رغد “صدام حسين” في وفاة أمير الكويت صباح الأحمد!!.. وهذا ما قالته عن والدها

ابنة صدام حسين تعلق على وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح!!.. ماذا قالت؟

إصابة فنانة عربية مشهورة بفيروس كورونا.. شاهد من تكون؟؟

بعد مواجهة ساخنة.. CNN تكشف من تفوق في المناظرة بين ترامب وبايدن؟ (شاهد)

أول تعليق من “بشار الأسد” على وفاة الشيخ صباح وتولي نواف الأحمد إمارة الكويت

صور نادرة لم تشاهدوها من قبل لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد مع زوجته ووالدته بعد زواجه (شاهد)

محاكمة ابنة هذا الرئيس العربي المخلوع بتهمة زعامتها لعصابة إجرامية في دولة عربية.. شاهد من تكون؟

شاهد ماذا حدث في الحرم المكي بعد دفن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

شاب مصري يتزوج من عجوز بريطانية ويهاجم منتقديه: تعارفنا عبر فيسبوك ومن يعتقد أنني لا أحبها فليذهب إلى الجحيم! (فيديو)

تحذير اسرائيلي خطير لمحمد بن سلمان ولي العهد السعودي : مخطط خبيث بعد وفاة أمير الكويت وصعود نواف الأحمد

فيديو مؤثر لأمير الكويت الراحل الشيخ “صباح الأحمد” يتحدث فيه عن زوجته التي رفض الزواج بعد موتها وهذا ما قاله

مذيعة العربية الحدث تبكي على الهواء مباشرة بسبب الأوضاع في بلادها! (شاهد الفيديو)

نواف الأحمد أمير الكويت الجديد يوقف جنازة أخيه “الشيخ صباح” ويقوم بفعل مؤثر! (فيديو)

أمير قطر يبكي متأثراً أثناء تشييع الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد (شاهد)

نواف الأحمد الصباح أمير الكويت لم يتمالك نفسه أثناء أدائه القسم حزنًا على فراق شقيقه صباح الأحمد فانهار أمام الكاميرات (فيديو)



صياد يعثر على امرأة وسط البحر بعد عامين من اختفائها .. ومفاجأة بشأن حالتها الصحية! (فيديو)

ابتكار مذهل لمن يعاني من ضعف البصر.. جهاز يحسن صحة العين في 3 دقائق

أعراض نقص الحديد

في بداية نقص الحديد في الجسم يمكن أن يكون فقر الدم الناجم عنه بسيط إلى الحد الذي لا يلاحظه أحد، ولكن مع ازدياد نقص الحديد في الجسم وحدوث فقر الدم، تبدأ الأعراض بالظهور وتزداد حدتها، وقد تشمل علامات وأعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ما يأتي:

التعب الشديد. الضعف والإرهاق العام. شحوب في لون الجلد. ألم في الصدر، وسرعة ضربات القلب أو ضيق في التنفس. صداع أو دوار. برودة في الأيدي والأقدام. التهاب أو ألم في اللسان. هشاشة الأظفار . رغبة غير عادية لتناول مواد غير غذائية، مثل: الثلج أو التراب أو النشا. انخفاض الشهية، وخاصة عند الرضع والأطفال الذين يعانون من فقر الدم بسبب نقص الحديد في الجسم.

أسباب نقص الحديد نقص الحديد في الجسم هو السبب الأكثر شيوعًا لفقر الدم، وهنالك العديد من الأسباب التي تؤدي لنقص الحديد في الجسم سواءً من ناحية غذائية أو مرضية، ومن أكثر هذه الأسباب شيوعًا ما يأتي:

عدم تناول كمية كافية من الحديد ضمن النظام الغذائي، ومن الأطعمة الغنية بالحديد اللحوم والبيض وبعض الخضروات الورقية الخضراء، ولأن الحديد ضروري للنمو، قد تحتاج النساء الحوامل والأطفال الصغار إلى المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد في نظامهم الغذائي. الحمل أو فقدان الدم بسبب الحيض، حيث إنّ كلًّا من نزيف الحيض الغزير وفقدان الدم أثناء الولادة يُعدَّان من الأسباب الأكثر شيوعًا لفقر الدم بسبب نقص الحديد لدى النساء في سن الإنجاب.

وجود نزيف داخلي، حيث بعض الحالات الطبية يمكن أن تسبب نزيف داخلي، والذي يمكن أن يؤدي إلى نقص الحديد في الجسم، مثل: قرحة المعدة وتقرحات في القولون والأمعاء وسرطان القولون، وأيضًا فإنّ الاستخدام المستمر لمسكنات الألم مثل الأسبرين من الممكن أن يسبب نزيفًا في المعدة. عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد، وذلك بسبب وجود بعض الاضطرابات الهضمية أو قد يكون بسبب إجراء عملية جراحية أدت إلى خلل في الأمعاء وأثرت على امتصاص الجسم للحديد.

التهاب بطانة الرحم، حيث قد يؤدي إلى فقدان دم كبير مخفي في منطقة البطن أو منطقة الحوض ويكون من الصعب اكتشافه.

عوامل خطر تؤدي لنقص الحديد في الجسم

فقر الدم هو حالة شائعة ويمكن أن تحدث في كل من الرجال والنساء من أي عمر ومن أي مجموعة عرقية، وقد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم بسبب نقص الحديد مقارنةً بغيرهم، بما في ذلك:

النساء في سن الإنجاب. النساء الحوامل. الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي ضار لا يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية. الأشخاص الذين يتبرعون بالدم بشكل متكرر وبكثرة. الرضع والأطفال، ولا سيما أولئك الذين يولدون قبل الأوان أو يعانون من طفرة في النمو. النباتيون الذين لا يستبدلون اللحوم بأطعمة أخرى غنية بالحديد.

تشخيص نقص الحديد في الجسم

يوجد العديد من الطرق لتشخيص واكتشاف فقر الدم الناجم عن نقص الحديد في الجسم، حيث يمكن أن يقوم الطبيب بإجراء اختبارات مختلفة لتشخيص نقص الحديد ومعرفة سببه، من هذه الاختبارات ما يأتي: حجم ولون خلايا الدم الحمراء التي يحملها المصابون بمرض فقر الدم بسبب نقص الحديد، حيث تكون خلايا الدم الحمراء أصغر حجمًا وذات لون أفتح من المعتاد.

الهيماتوكريت Hematocrit، و هي النسبة المئوية لحجم الدم الذي تصنّعه خلايا الدم الحمراء، وتتراوح المستويات العادية بين 34.9% و44.5% للنساء و38.8% إلى 50% للرجال، وقد تتغير هذه القيم اعتمادًا على العمر.

الهيموجلوبين Hemoglobin، عندما تكون مستويات الهيموجلوبين أقل من الطبيعي فإنها تشير إلى فقر الدم، ومستوى الهيموجلوبين الطبيعي يكون من 13.5- 17.5 جرام من الهيموغلوبين لكل ديسيلتر من الدم للرجال و 12.0-15.5 جرام/ديسيلتر للنساء، وتختلف المستويات الطبيعية للأطفال تبعًا لعمر الطفل وجنسه. الفيريتين Ferritin، يساعد هذا البروتين على تخزين الحديد في الجسم، وعادة ما يشير انخفاض مستوى الفيريتين إلى مستوى منخفض من الحديد المخزن في الجسم. التنظير، حيث غالبًا ما يتأكد الأطباء من وجود نزيف في المعدة أو القولون بمساعدة التنظير الداخلي للبحث عن مصادر النزيف. الموجات فوق الصوتية للحوض Ultrasound، وذلك للبحث عن سبب لنزيف الحيض الزائد، مثل الأورام الليفية الرحيمة.

علاج نقص الحديد في الجسم

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد في الجسم هو حالة شائعة يمكن علاجها بسهولة، وعادة ما تكون مستويات الحديد المنخفضة بسبب فقدان الدم أو سوء التغذية أو عدم القدرة على امتصاص كمية كافية من الحديد، وعلاج فقر الدم بسبب نقص الحديد يكون بتصحيح المسببات الأساسية وتجديد مخازن الحديد، حيث يكون العلاج كما يأتي:

مكملات الحديد، قد يوصي الطبيب بأقراص الحديد التي تباع بدون وصفة طبية لتجديد مخزون الحديد في الجسم. لتحسين فرص امتصاص الجسم لمكملات لحديد، يجب أخذ أقراص الحديد على معدة فارغة إن أمكن، ولأن أقراص الحديد يمكن أن تسبب ازعاج في المعدة عندها يمكن أخذها مع وجبات الطعام. لا يجب أخذ الحديد مع أدوية مضادات الحموضة، حيث يمكن للأدوية التي تخفف من أعراض الحرقة أن تتداخل مع امتصاص الحديد، لذلك يمكن أخذ الحديد قبل ساعتين أو بعد أربع ساعات من تناول مضادات الحموضة. يستحسن أخذ أقراص الحديد مع فيتامين C لزيادة امتصاص الحديد، حيث يمكن أخذ أقراص الحديد مع كوب من عصير البرتقال أو مع حبوب فيتامين C.

يجب التنويه إلى أن مكملات الحديد يمكن أن تسبب الإمساك وتغيير لون البراز إلى اللون الأسود، وهو تأثير جانبي غير ضار.

لا يمكن تصحيح نقص الحديد بفترة قصيرة، لذلك قد يحتاج المريض إلى تناول مكملات الحديد لعدة أشهر أو أكثر لتجديد احتياطي الحديد في الجسم، لكن سوف يبدأ المريض في الشعور بالتحسن بعد أسبوع أو نحو ذلك من العلاج. علاج الأسباب الكامنة وراء نقص الحديد إذا كانت مكملات الحديد لا تزيد من مستويات الحديد في الدم، فمن المحتمل أن يكون فقر الدم بسبب نزيف أو مشكلة في امتصاص الحديد يحتاج الطبيب إلى فحصها وعلاجها اعتمادًا على السبب، وقد يتضمن علاج المسبب ما يأتي:

الأدوية، مثل وسائل منع الحمل عن طريق الفم لتخفيف تدفق الطمث الكثيف.

المضادات الحيوية والأدوية الأخرى لعلاج القرحة الهضمية. عملية جراحية لإزالة ورم نزيفي أو ورم ليفي في حال وجوده. إذا كان فقر الدم الناجم عن نقص الحديد شديدًا، قد يتم إعطاء الحديد عن طريق الوريد أو قد يحتاج المريض إلى نقل دم للمساعدة في استبدال الحديد والهيموجلوبين بسرعة.

مضاعفات نقص الحديد في الجسم

معظم حالات فقر الدم بسبب نقص الحديد في الجسم خفيفة ولا تسبب أي مضاعفات ويمكن عادة تصحيح الحالة بسهولة، ومع ذلك، إذا تُرك فقر الدم أو نقص الحديد دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى، وتشمل:

ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة: حيث يحتاج القلب لضخ المزيد من الدم لتعويض كمية الأكسجين القليلة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي إلى قصور القلب أو تضخّم القلب.

مضاعفات الحمل: في الحالات الشديدة لنقص الحديد، قد يولد الطفل قبل الأوان أو بوزن منخفض، لذلك معظم النساء الحوامل يتناولن مكملات الحديد لمنع هذا من الحدوث.

تأخر النمو في الرضع والأطفال المصابون بنقص الحديد: كما قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. تجنب نقص الحديد في الجسم على الرغم من أن انخفاض مستويات الحديد ليس سببًا شائعًا للوفاة، إلا أنه في حال تركه دون علاج، يمكن أن يكون فقر الدم الناجم عن نقص الحديد قاتلًا، ولتجنب انخفاض مستويات الحديد في الجسم، يجب زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالحديد مثل: المحار والفاصوليا البيضاء وفول الصويا واللحوم والحبوب المدعمة ودبس السكر الأسود والسبانخ والعدس، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مع الأطعمة الغنية بالحديد على تحسين امتصاص الحديد، والأطعمة الغنية بفيتامين C تشمل: الجوافة والفليفلة الحلوة وعصير الجريب فروت وعصير البرتقال والفراولة والبروكلي والكيوي.

المصدر: ويب طب