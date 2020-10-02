نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لأول مرة.. تسريب صور كاظم الساهر مع زوجته الجديدة وجمالها يفوق الخيال على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٥٩ مساءً (دوت الخليج)

منذ انتشار صورة جديدة، للفنان العراقي كاظم الساهر مع الفتاة التونسية التي سبق أن نشرت صورتهما منذ أشهر، وقيل إنها الفتاة التي يعيش معها قصة حب، حتى انتشر خبر زواجه منها بسرعة البرق.

واستند متابعون في مواقع التواصل إلى تأكيد من صحافي عراقي يدعي حيدر التميمي. وبدأت تنتشر للساهر صورة مع امرأتين مختلفتين، والقول إنّ كل واحدة منهما هي زوجته.

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واللافت أن الفتاتين تحملان اسم سارة، إلا أن الأولى تونسية والثانية مغربية. واختلط الأمر على الجمهور بين "السارتين"، وتساءلوا: "زوجة كاظم من تكون؟".

وما لا يعرفه كثيرون، أن سارة المغربية هي مهندسة ديكور، نفّذت ديكور منزل الساهر في المغرب. وهي من أشد المعجبات به، وتحضر حفلاته باستمرار. وكانت حاضرة في حفله الأخير في الولايات المتحدة الأميركية.

أما الفتاة الثانية، وهي التي انتشرت صورتها إلى جوار الساهر، فهي سارة التونسية. ويوجد في الصورة ابنه وسام وبعض الأصدقاء، وهم أقرباء زوجة ابنه وسام السابقة، الأمر الذي جعل البعض يطلق شائعة زواج كاظم منها، لكونها موجودة معه في جلسة عائلية.

مصادر موثوقة أكدت لـ"لنهار" أن كل الأخبار التي نشرت في الساعات الـ24 الماضية غير صحيحة، وأن الساهر لم يتزوج أبداً، ولا يفكر بالزواج.

وكل عام يختار النجم العراقي كاظم الساهر طريقة مميزة للاحتفال بيوم ميلاده الذي يوافق يوم 12 سبتمبر، وهذا العام قام بنشر مقطع فيديو مؤثر له من أحد حفلاته في مصر، عندما قرر الجمهور بالاتفاق مع الفرقة الموسيقية تقديم أغنية عيد الميلاد للساهر، وظهر عليه التأثر بشدة.

يذكر أن كاظم الساهر أصدر أكثر من 26 البوما غنائيا خلال مسيرته الفنية الطويلة أولهم شجرة الزيتون عام 1984، والثاني غزال عام 1989، ومن أبرز ألبوماته سلامتك من الآه، مدرسة الحب، أنا وليلى، حبيبتي والمطر، الحب المستحيل، وقصة حبيبين، حافية القدمين، إلى تلميذة، يوميات رجل مهزوم، كتاب الحب.





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